Nach einigen Jahren Pause wurde die Schiedsrichterauswahl des Kreisfachverbandes (KFV) Fußball Altmark- Ost wiederbelebt.

Stendal l Seitdem wurden bereits viele sportliche Vergleiche mit dem runden Leder bestritten. Bei den sportlichen Vergleichen soll eher der Spaß als der Leistungsgedanke im Vordergrund stehen.

Weiterhin soll das Gemeinschaftsgefühl der Schiedsrichter untereinander sowie der Kontakt zu den Vereinen und Spielern gestärkt und gute Beziehungen für die weiteren Begegnungen auf den Plätzen des Kreises gepflegt werden. Dennoch sind die Ostaltmärker stolz, im Winter den Landesmeistertitel der Schiedsrichterauswahlmannschaften errungen zu haben. Der Termin in Hildesheim bei den Deutschen Meisterschaften der Schiedsrichterauswahlen wurde nicht wahrgenommen, wo unter anderem ein Team mit Bundesligaschiedsrichtern mitspielte, da andere Termine (Jugendpokalfinals und Einstufungstest) dem entgegenstanden.

Pfingstturnier in Walsleben der Auftakt

Besonders oft wurde die Schiedsrichterauswahl im Juni auf Sportplätzen der Region angetroffen. Auftakt war das Pfingstturnier in Walsleben. Es folgten Turniere in Seehausen, Wittenmoor und Schernebeck. Ein Novum fand am 14. Juni auf dem Sportplatz Haferbreite in Stendal statt. Dort traten die Schiris auf Großfeld gegen Empor Stendal an.

Die Stendaler waren gespickt mit Spielern wie Henry Berg, Danny Leske, Rene Sawatzki oder Oliver Gericke, die in der Altmark hinreichend bekannt sind.

Spaß steht im Vordergrund

Seit der Teilnahme am Bloma-Cup am 18. Juli 1998 in Burg – also vor über 20 Jahren - war es das erste Großfeldspiel der Schiedsrichterauswahl aus der Ostaltmark. Wurde das Spiel in der ersten Hälfte mit 1:1 noch offen gehalten, musste von den Schiris den „Profis“ in der zweiten Halbzeit das Feld und die Tore überlassen werden. Das Spiel endete mit 6:1 für die erfahrenen Spieler von Empor Stendal. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte in der 32. Minute Marvin Krebs.

In einer Sache unterscheiden sich die Schiedsrichter nicht von den Spielern, denn alle trafen sich nach den sportlichen Vergleichen auf eine kühle Erfrischung sowie Herzhaftem vom Grill. Die Schiedsrichterauswahl hofft auf viele weitere angenehme sportliche Vergleiche.