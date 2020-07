Jörn Schulz, Trainer des 1. FC Lok Stendal, gibt Auskunft über den Stand in der Vorbereitung.

Stendal l Nach dem Spiel gegen Tennis-Borussia Berlin unterhielt sich Volksstimme-Sportredakteur Frank Kowar mit Jörn Schulz, dem Trainer des 1. FC Lok Stendal

Volksstimme: Herr Schulz, wie laute Ihr Fazit nach dem dritten Testspiel?

Jörn Schulz: Wir haben die Vorbereitungen mit Bedacht so ausgelegt. Wir hatten mit Osterburg einen Gegner, der vier Wochen weiter war, das haben wir gewusst. Da hatten wir viel Ballbesitz, wir wussten auch, dass wir gegen Haldensleben viel Ballbesitz haben werden. Mit TeBe wollten wir nach langem Training eine Mannschaft haben, die uns bespielt. Das ist auch so aufgegangen. Dieses Spiel war Abschluss unserer Kraft-Ausdauer-Einheit.

Wie zufrieden waren Sie mit dem Spiel gegen TeBe?

Ich muss sagen, 70 Minute haben die Jungs richtig gut gegengehalten. Wir wollten gegen den Ball verschieben. Wer verschiebt wohin? Wer muss auf welche Linie einrücken? Das haben die Jungs wirklich gut umgesetzt. Dafür, dass sie das erste Mal in dieser Konstellation zusammengespielt haben und einige Spieler neu sind, war ich positiv überrascht.

Am Ende hieß es 1:4, welche Rolle spielt das Ergebnis?

Durch die Wechsel ist doch ganz klar, das dann keine Ordnung mehr da ist, die Abstimmung hat dann auch gefehlt, da fallen die Tore. Das Ergebnis ist unwichtig. Für mich war wichtig, dass die Jungs die Aufgabe erfüllen. Das haben sie gut gemacht. Ich glaube, wir sind ganz gut im Limit, was ich so im Kopf habe.

Wir froh Sind Sie, dass Sebastian Hey wieder da ist?

Sehr froh. Man hat gesehen, dass in der Abwehr gleich eine Stabilität da gewesen ist. Mit Mahrhold hat das gut geklappt. Aber beide brauchen natürlich die Unterstützung von den Vorderleuten. Da mussten die Jungs heute viel laufen. Alles, was gegen den Ball war, damit sind wir insgesamt zufrieden.

Die Konditionseinheiten sind jetzt vorbei. Wie geht es weiter?

Ich habe den Jungs gesagt, wenn sie eine vernünftige Leistung bringen, bekommen sie einen Tag trainingsfrei. Das werde ich einhalten, denn das war eine vernünftige Trainingsleistung (am Donnerstag war trainingsfrei, Anm. d. Red.). Am Freitag werden wir Intervalltraining machen und am Sonnabend ist das Spiel gegen Uchtspringe. Da werden wir wieder viel Ballbesitz haben. Dann kommen auch bald die Urlauber zurück und dann gehen wir in einen anderen Bereich rein, mit spielerischen Abläufen und Schnelligkeit.

Viel Zeit bis zum Saisonstart haben wir ja nicht mehr, weil uns auch eine Woche geklaut wurde. Wir haben alle spekuliert, dass wir am 22. August und später anfangen. Dadurch fehlt uns natürlich Zeit. Da müssen wir in den nächsten Wochen Gas geben.