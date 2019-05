Der 1. FC Lok Stendal II und der Osterburger FC haben in der Landesliga der D-Junioren ihre Heimspiele gewonnen.

Stendal l Eine knappe Auswärtsniederlage kassierte indes Saxonia Tangermünde beim SSV 80 Gardelegen II.

Lok Stendal II – Ohrekicker

Die Stendaler fanden schwer ins Spiel. Die ersten 15 Minuten wurden von den Gästen kontrolliert, die auch gleich zu Beginn in der fünften Minute in Führung gingen. Doch die Stendaler rissen sich wieder zusammen und übernahmen langsam aber sicher immer mehr die Kontrolle. Das intensive Spiel der Lok-Kicker machte den Gästen gut zuschaffen und so glichen die Gastgeber in der 22. Minute durch Johannes Lagemann aus.

Nach der Halbzeit spielte sich das Spiel fast ausschließlich in der Hälfte der Wolmirstedter ab. Diese mussten durch Jakob Ziekau in der 37. Minute und Pepe Aschenbach in der 48. Spielminute noch zwei weitere Tore hinnehmen. „Der Sieg geht in Ordnung“, zeigte sich Loks Trainer Thoralf Meier zufrieden. „Wir hätten mehr schießen können, aber der Wolmirstedter Torwart hat gut gehalten“, sagte Meier abschließend.

1. FC Lok Stendal II – OhreKicker Wolmirstedt 3:1 (1:1).

Tore: 0:1 Liebscher (5.), 1:1 Lagemann (22.), 2:1 Ziekau (37.), 3:1 Aschenbach (48.)

OFC – JSG Irxleben/Niederndodeleben

Die Gastgeber gingen sehr schnell in Führung. Nach nur drei gespielten Minuten traf Paul Büttgen zum 1:0 und baute diese in der neunten Minute sogar auf 2:0 aus. Trotz der OFC-Führung gelang es den Gästen, in der 21. Minute auf 2:1 zu verkürzen. In der zweiten Halbzeit machte Osterburg den Gästen die Hoffnung zu Nichte. Vier Minuten nach Spielfortsetzung traf Louis Zimmer zum 3:1, gefolgt von einem Doppelpack durch Lee-Marvin Grimm in der 40. und 45. Spielminute zum 5:1. Zehn Minuten später waren es wieder die Osterburger, die diesmal durch Max Hohmeyer zum 6:1 trafen. Der krönende Abschluss dieses Sieges bescherten die Gäste den Osterburgern. Ein Eigentor in der 58. Minute sorgte für das finale 7:1. Ein klarer und verdienter Sieg der Biesestädter.

Osterburger FC – JSG Irxleben/Niederndodeleben 7:1 (2:1)

Tore: 1:0 Büttgen (3.), 2:0 Büttgen (9.), 2:1 k.A. (21.), 3:1 Zimmer (34.), 4:1 Grimm (40.), 5:1 Grimm (45.), 6:1 Hohmeyer (55.), 7:1 k.A. (58.)

SSV Gardelegen II – Sax. Tangermünde

Für die Tangermünder fing es gut an. Nach nur sieben Minuten gingen sie durch einen Treffer von Alexander Luckow in Führung. Diese wurde in der 18. Minute durch Jan-Niklas Annuth auf 0:2 ausgebaut.

Doch auch die Gastgeber wollten mitreden und verkürzten in der 24. Minute auf 1:2 und gingen per Doppelpack in der 26. Minute sogar in Führung. Nach der Halbzeitspause blieb es spannend.

Wieder waren es die Gardelegener die in der 46. Minute zum 4:2 trafen. Doch die Tangermünder kämpften weiter und verringerten in der 51. Minute auf 4:3 durch Max Smola. Aber ein Ausgleich gelang ihnen in den restlichen neun Minuten nicht mehr und so mussten sie sich geschlagen geben.

SSV 80 Gardelegen II – FSV Saxonia Tangermünde 4:3 (3:2)

Tore: 0:1 Luckow (7.), 0:2 Annuth (18.), 1:2 Lübke (24.), 2:2 Lübke (26.), 3:2 Pitzner (26.), 4:2 Pitzner (46.), 4:3 Smola (51.)