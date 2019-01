Die Digital-Media-Hallenkreismeisterschafts-Endrunde des Kreisfachverbandes Altmark Ost 2018/19 ist bereits wieder Geschichte.

Stendal l Geschichte geschrieben hat auch eine Außenseiter-Mannschaft. Mit dem Finalsieg (2:1 gegen Wahrburg II) des Schönberger SV ist am Sonnabendabend eine der besten Hallenfußball-Kreismeisterschaften im Kreisfachverband Altmark Ost zu Ende gegangen.

418 Zuschauer erlebten in der Stendaler Sporthalle der Berufsschule ein emotionales Fußballfest mit einem völlig überraschenden Ausgang.

Post SV Stendal unterstützt

Der Fußball-Kreisfachverband hatte mit dem Post SV Stendal eine sehr gute Unterstützung vor Ort. Post (derzeit 317 Mitglieder) sorgte für die Verpflegung und stellte auch die Ordner. Dafür bedankte sich Tobias Petzke (Verantwortlicher Pokal und Halle im Kreisfachverband) ganz herzlich.

Bilder Enttäuschung: Die Vertretung des SV Blau-Gelb Goldbeck war enttäuscht. Der Kreisoberligist und Sparkassengewinner verlor alle drei Spiele. Foto: Frank Kowar



Junge Mannschaft: Die junge Mannschaft des SV Viktoria Uenglingen gewann bei den Hallen-Kreismeisterschaften zwar nur eine Partie, hielt aber spielerisch mit allen...



Faire Geste: Schinnes Trainer Gordon Besa umarmte nach der 2:3-Niederlage im Halbfinale seinen Pendant Dennis Flechner (Schönberger SV). Foto: Frank Kowar



Glückwünsche: Johannes Link, der Schönberg im Finale 1:0 in Führung brachte, bekommt hier ganz besondere Glückwünsche nach dem...



Halbfinalduell: Jens Heinicke (Post SV Stendal) kämpft in dieser Szene gegen Chris Stübe (TuS Wahrburg II). Am Ende gab es für die Postler ein Desaster....



Bunte Schuhe: Die Sohle von Schönbergs Keeper Tino Borm hatte sich im Finale gelöst. Mit Hilfe eines Schuhs vom Mitspieler wurde Abhilfe geschaffen. Trainer ...



Kein Sieger: Kevin Assmann (Schinner SV Eintracht) wird in dieser Szene von Alexander Rehmer (TuS Wahrburg II) attackiert. Am Ende gab es in diesem Vorrundenspiel...



Torschütze: „Ich habe getroffen.“ Markus Bröker erzielte sechs Treffer für die Reserve der Wahrburger. Foto: Frank Kowar



Schönberger SV spielt sich in einen Rausch

Eine überschwängliche Freude herrschte natürlich am Ende beim Sieger Schönberger SV. „Das ist unglaublich. Wir sind als Underdog gestartet und haben den Sprung ins Halbfinale geschafft, und dann das Finale. Jetzt haben wir das Ding geholt. Ich bin superstolz auf meine Jungs“, fand Schönbergs Trainer Dennis Flechner nur anerkennende Worte für sein Team, das sich von Spiel zu Spiel steigerte und sich dann am Ende, unterstützt von den euphorischen Fans, in einen Rausch spielte, ohne jedoch die taktischen Vorgaben zu vergessen.

Hat Schönbergs Trainer überhaupt mit diesem Ausgang gerechnet, zumal Schönberg nur in der Kreisklasse spielt und nach der 2:5-Niederlage gegen die Spielgemeinschaft Havelberg/Kamern schon vor dem Aus stand?

Schönberger mit lautstarker Unterstützung

„Ich weiß, ich habe eine supergeile Truppe. Man will ja immer irgendwo hinfahren, um zu gewinnen. Aber das es dann hier beim Finale um die Kreismeisterschaft soweit kommt, ist für mich unglaublich.“ Der Ort Schönberg muss am Sonnabend ziemlich ausgestorben gewesen sein, denn das Team hatte viele Fans nach Stendal gelotst. „Wir haben alles mitgebracht, was wir konnten“, sagte Dennis Flechner, der weiter betonte: „Alle waren euphorisch, die Jungs waren heiß.“

Bei den Aufräumarbeiten zog Tobias Petzke abschließend ein Fazit über diese Hallenfußball-Kreismeisterschaft 2018/19. „Es war eine rundum gelungene Veranstaltung. Da können wir vom Kreisfachverband zufrieden sein, so kann es in Zukunft weitergehen. Danke nochmals an Rico Goroncy und sein Team vom Post SV Stendal, dass sie uns so großartig unterstützt haben.“

Jetzt gehen bei den Teams die Vorbereitungen auf die „grüne“ Saison los.