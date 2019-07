Ferienfreizeit-Premiere beim HV Lok Stendal: Handballverein fährt an den Timmendorfer Strand.

Scharbeutz/Stendal (tsc/wse) l Zum ersten Mal ist der Handballverein Lok Stendal zur Ferienfreizeit gefahren. Ziel war der Timmendorfer Strand bei Scharbeutz an der Ostsee.

Die Anreise verlief ohne Komplikationen, sodass schon vor dem Mittag ein kleiner Spaziergang zum Strand auf dem Plan stand.

Kampf mit den Wellen

Nach Erkundung der Gegend und der Unterkunft konnte die Handballbande, bestehend aus zehn Akteuren, das erste Mal in den Kampf mit den Wellen tauchen. Neben einer Wasserschlacht, Fußball und Tischtennis haben sich die Kids ohne technische Unterstützung beschäftigt. Die Nachtruhe kam viel zu früh und die Vorfreude auf den Hansapark war sehr groß.

Nach der ersten Zeltkontrolle am Morgen, welche auch vollkommen zu Recht stattfand, ging es pünktlich zum Hansa-Park. Trotz mittelmäßiger Wetterverhältnisse, waren wir pünktlich zum Anpfiff im Park in Sierksdorf, um die Zeit vollständig auskosten zu können. Die Fahrgeschäfte waren vor den Kids nicht sicher, jede Achterbahn wurde mitgenommen, auch wenn die Körpergröße womöglich nicht ganz passte. Abends wurde dann wieder an der Tischtennisplatte alles gegeben und um jeden Punkt gekämpft.

Duelle im Minigolf

Am Sonnabend sind alle sehr motiviert zum Strand gegangen, um dort bei verschiedenen Wettkämpfen Punkte für die Mannschaft zu sammeln. Baden durfte da natürlich nicht fehlen, da das Wetter endlich zum Baden einlud.

Nach der Mittagspause sind alle in die Stadt gegangen, um Scharbeutz ein wenig besser kennenzulernen. Nach einem Eis oder einem Crepés haben sich dann alle noch bei einer Runde Minigolf duelliert. Dort wurden Wetten abgeschlossen, die leider von der Jugend verloren wurden. Am Abend wurde dann in Ruhe gegrillt und mit Melone sowie Spiel und Spaß kam der Abend zum Ausklang.

Am letzten Tag wurden nach dem Frühstück die Zelte auf Vordermann gebracht, die verschollenen Sachen gesucht und die Taschen gepackt. Nachdem die Autos gepackt waren, gönnten sich alle ein Eis. Das Mittagessen wurde eingenommen und im Anschluss wurde die Heimreise angetreten. Die Ferienfreizeit lief reibungslos und sehr kostengünstig ab. Dies geschah nur mit Hilfe von Sponsoren und Helfern. Daher Danke an den KSB, die Firma IFA und das Zellstoffwerk Stendal.