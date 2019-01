Die SG Seehausen und der HV Lok Stendal haben Auswärtsspiele zu bestreiten.

Seehausen/Stendal l Die Seehäuser Mannschaft ist nach ihrer 26:29-Heimniederlage gegen Eintracht Gommern mit 20:6 Punkten Tabellendritter hinter Glinde und Haldensleben.

Gastgeber der Nordaltmärker am Sonntag ist die Mannschaft von Klein Oschersleben, die mit 8:18 Zählern Tabellenzehnter ist. Im Hinspiel gab es in der Wischelandhalle eine heftige 16:33-Klatsche für die Männer aus der Börde.

Leo blickt vorraus

Bekanntlich aber sind sie daheim entschieden stärker als in Auswärts-Begegnungen zu erwarten. „Das Rückspiel wird alles andere als ein Selbstläufer. Unser Gegner ist heimstark und sehr schwer zu bespielen“, sagt SG-Coach Frank Leo.

Ihm fehlen einige Akteure, neben Matthias Spöttle, Moritz Leo, Lukas Philipp auch der an der Schulter verletzte Kreismitte-Akteur Christian Söhnel.

Natürlich hat SG-Trainer Leo von der Möglichkeit des Terminwechsels (Stichwort: Handball-WM) für das Match gehört, doch die Seehäuser wollen das Punktspiel unbedingt laut Zeitplan bestreiten.

Mieste empfängt HV Lok Stendal

In der Sporthalle von Mieste empfängt die HSG Altmark West ab 17.30 Uhr das Team des HV Lok Stendal (Hinspiel: 20:24). Nach 13 Saisonmatches haben die Westaltmärker 17:9 Punkte eingefahren, liegen auf Rang fünf und haben damit auch noch die Podestplätze im Visier. Kontrahent Stendal bringt es bei einer Partie weniger auf 7:17 Zähler, hält Platz elf und steckt im Abstiegskampf.

„Das sind Momentaufnahmen, die uns am Rand interessieren. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir als Favorit in das Derby gehen. Diese Rolle nehmen wir an und wollen ihr auch gerecht werden. Zumal wir in eigener Halle auflaufen und dort, mit dem Publikum im Rücken, nur schwer zu bezwingen sind“, sagte HSG-Trainer Marco Weis.

HSG favorisiert

„Die Favoritenrolle der Westaltmärker kann ich unterschreiben. Ich bin beim letzten Nachdenken über unsere Personalstärke auf zwei Torwarte und neun Feldspieler gekommen. Darunter befinden sich Rückkehrer Robert Stephan und mit Michael Mehlich ein Spieler aus der Zweiten.“

Tom Schumann, Fabian Hepper, Norman Elsner und Markus Ryssmann sind verletzt beziehungsweise frisch operiert, Chris Rosentreter gesundheitlich angeschlagen. Tim Krähe steht im Prüfungsstress und René Sens befindet sich im Urlaub. Da ist Schadensbegrenzung angesagt, zumal der Gastgeber wieder auf den zuvor verhinderten Führungsspieler Maximilian Kleist zurückgreifen kann.