Das Derby der 2. Handball-Nordliga der Männer hat Preussen Schönhausen gegen die SG Seehausen II deutlich gewonnen.

Schönhausen l In der 2. Handball-Nordliga der Männer hat das Nachholspiel von Preussen Schönhausen gegen die SG Seehausen II stattgefunden. Auch im zweiten Kreisderby der Saison sicherte sich Preussen am Ende einen deutlichen Sieg, diesmal mit 35:22.

Drei-Tore-Führung von Schönhausen

Mit einer Drei-Tore-Führung nach Treffern von David Kurth, Thomas Matzke und Andy Müller eröffneten die Gastgeber diese Begegnung. Lars Rupp setzte das 3:1 dagegen. Dennoch dominierte das Team aus Schönhausen, setzte die stärkeren Akzente, erhöhte auf 6:2 (Sven Skirat, 8. Minute).

Danach aber hatten sich die beiden Mannschaften eingepegelt. Die Gäste aus dem Norden unseres Landkreises hatten jedoch zwei Verletzungs-Handicaps zu meistern. Bereits kurz nach Spielbeginn verletzte sich Torjäger Lars Rupp am Fuß, einige Minuten später Marcel Larisch am Knie.

Beide Spieler mussten zunächst ausscheiden, bissen jedoch die Zähne zusammen und kamen später wieder ins Spiel. Larisch nach wenigen Minuten, Rupp zu Beginn der zweiten Hälfte.

Vier-Tore-Rückstand für Seehausen II

Bis dahin waren die Gäste darauf aus, den Rückstand zu verkürzen. Nach 30 Minuten lautete der Stand 12:8. Seehausen hatte die Preussen noch nicht aus den Augen verloren.

Doch zu Beginn der zweiten Spielhälfte waren sie nicht in der Lage zu verhindern, dass Schönhausens Mannschaft mit nacheinander fünf Toren in Folge, ohne dass die Gäste einen dagegen setzten, klar enteilte.

Seehausen II weiter Schlusslicht

In der 40. Spielminute gab es den ersten Zehn-Tore-Vorsprung (20:10) in dieser Begegnung. Die Gastgeber, mit einer klaren Steigerung im zweiten Spielabschnitt, erhöhten den Vorsprung im weiteren Verlauf noch etwas und drehten ihr Punktekoto wieder auf Plus (10:8). Seehausens Mannschaft hat dagegen weiter die Rote Laterne in der Hand.

Beide Mannschaften legen erneut eine Punktspielpause ein. Weiter geht es erst wieder am 22./23. Februar.

Preussen Schönhausen: Stein, St. Skirat - T. Matzke 3, Wrogemann, M. Matzke 4, Sv. Skirat 8, Kurth 7, St. Arndt, Müller 12, Ziehm 1.

SG Seehausen II: Behrens - Rupp 9, Lemke, Ch. Rauch 1, Hennigs 4, Duske 1, Bielefeld 3, Larisch 1, Frommhagen 3.