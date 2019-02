Die zweite Mannschaft der SG Seehausen hat den Magdeburger SV 90 in der 2. Nordliga empfangen.

Seehausen l Nach einer sehr erfolgreichen Phase haben die Handballmänner der Seehäuser SG-Zweiten am Sonntagnachmittag in der heimischen Wischelandhalle das Punktspiel der 2. Nordliga gegen den Favoriten MSV 90 mit 32:35 (17:15) verloren.

Spannung bis zum Spielende

Die Begegnung war von der ersten bis zur letzten Minute spannend. Der Gastgeber ging durch Denny Fiedler in Front. Die Landeshauptstädter glichen prompt aus, doch Seehausens Mannschaft lag in der Folge zumeist knapp vorn. Nach einer Viertelstunde hieß es 9:7 für die Nordaltmärker, die zur Halbzeitpause auch noch vorn lagen (17:15).

Mit dem Wiederbeginn aber wendeten die Gäste aus Magdeburg das Blatt, gingen selbst mit 18:17 in Front. In der Folge entwickelte sich eine ganz knapp verlaufende Partie. In der 45. Minute hieß es nach einem Treffer von Benjamin Mittag 26:26.

In der Schlussphase aber waren die Gäste aus der Landeshauptstadt das cleverere Team.

Statistik

SG Seehausen II: Helge, Behrens - Rupp , Mittag 8, Ch. Rauch, Hennigs 5, Duske, M. Rauch 2, Bielefeld 1, Larisch 2, Frommhagen, Weber 5, Schnaase 3, Fiedler 3.