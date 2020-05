Dass sie in allen sechs ausgetragenen Wettkampfrunden von „Mach mit, mach‘s nach, mach‘s besser“ im Landkreis Stendal jeweils auf dem Spitzenplatz einkommen würden, ahnten die Mädchen der Grundschule Am Hain in Osterburg bei ihrem Sieg 2008 noch nicht. Rechts Moderator ADI, links seine Assistentin Gina Werthe. Archivfoto. Thomas Wartmann

Der Kreissportbund Altmark-Stendal hat von 2008 bis 2018 den Schulwettbewerb "Mach mit" durchgeführt.

Stendal l Von 2008 bis 2018 wurde im Landkreis Stendal durch die Sportjugend des hiesigen Kreissportbundes (KSB), mit sehr prominenter Unterstützung, eine Neuauflage des Grundschul-Sportwettbewerbs „Mach mit, mach‘s nach, mach‘s besser“ durchgeführt.

Alles begann im Rahmen des 11. Sachsen-Anhalt-Tages 2007 im Osterburger „Fuchsbau“.

Die Sportjugend des Kreissportbundes Stendal Altmark hatte, wie schon 1997 beim Sachsen-Anhalt-Tag am Schwanenteich in Stendal und 2006 vor dem „alten“ Jahn-Denkmal auf dem Waldplatz am Stendaler Hölzchen zu den Fußball-Weltmeisterschaften der geistig Behinderten, ein „Mach mit, mach’s nach, mach’s besser“ organisiert und gemeinsam mit Moderator ADI zu Höhepunkten dieser Veranstaltungen gestaltet. In Osterburg siegte übrigens die Mannschaft der Grundschule Kalbe/Milde.

Bilder Ein Jahr vor der ersten Auflage von „Mach mit“ in der Halle im Kreis Stendal, gewannen die Kinder von der Grundschule Kalbe beim SachsenAnhalt-Tag in...



Die Wettbewerbs-Jury bei der Premierenveranstaltung bestand aus Jörg Strauß, KSB-Präsidentin Carola Schulz und Dorothea Torge, Stendals Barmer-...



Tolle Stimmung herrschte bei der Final-Premiere des Wettbebwebs 2008 in Seehausens Wischelandhalle. Archivfoto: Thomas Wartmann



In einem der Wettbewerbe mussten Teile der Mannschaften so schnell und fehlerfrei wie möglich einen Kasten besteigen, hier die Grundschule Goldbeck. Archivfoto:...



Stefan Horzetzky im Finale 2008 beim Dreierhopp im Famlienwettbewerb. Hinten: Vater Henning. Archivfoto: T. Wartmann



Fühlten sich von Beginn der Serie im Jahr 2008 an freundschaftlich verbunden: Sponsor Jörg Strauß und ADI. Archivfoto: Rayk Wille



Moderator ADI war erfolgreicher Geher

Gerhard „ADI“ Adolph war eine echte Legende im DDR-Fernsehen, ein richtiger Straßenfeger. Er war der Moderator des Wettbewerbs „Mach mit, mach‘s nach, mach‘s besser“. Ab dem Jahr 1964 lockte er einmal im Monat sonntags um 10 Uhr die Zuschauer zu einer einstündigen Spielshow vor die Fernseher. Schulklassen aus verschiedenen Orten und Bezirken der DDR traten in Sporthallen gegeneinander an, sollten in sportlichen, spielerischen Wettkämpfen den olympischen Gedanken fördern und den Spaß am Leistungssport entdecken.

Die Mannschaften mussten sich für die im Fernsehen stattfindende Endrunde qualifizieren. ADI, selbst ehemaliger erfolgreicher Leistungssportler, und zwar in der Disziplin Gehen der Sportart Leichtathletik, trat immer im Trainingsanzug auf. Dem Sieger winkte ein Pokal des Nationalen Olympischen Komitees der DDR.

Als begeisterter Zuschauer der Sendung des Kinderfernsehens der DDR, die seit 1964 monatlich oder zu Höhepunkten wie den Pioniertreffen sonntags um 10 Uhr (insgesamt 333 mal) ein Straßenfeger waren, hatte Siegfried Wille die Idee schon lange im Kopf, diesen Wettstreit der Schulen im Landkreis Stendal wieder aufleben zu lassen.

Zusage erfolgt beim Landesfest

Dann war es am 1. Juli 2007 soweit im Biergarten des Fuchsbaus der Landessportschule in Osterburg setzte man sich Seitens der Kreissportbundes mit Moderator ADI an einen Tisch und machte die berühmten Nägel mit Köpfen.

Carola Schulz, Evelin Huth, Kati Schatte und Siggi Wille freuten sich seitens des hiesigen KSB über die Zusage des Fernsehlieblings ADI, ab 2008 in Stendal die Mannschaften der Grundschulen des Landkreises Stendal unter dem Motto „Die Sportjugend lädt alle ein, „Mach mit, mach’s nach, mach’s besser“ zu begrüßen.

Strauß sorgt für finanzielle Absicherung

Damit das gelang, galt es jedoch noch zwei wichtige Hürden zu überwinden, denn die hiesige Sportjugend benötigte auch die Zustimmung des KSB-Präsidiums sowie die nötigen Finanzen. Beides gelang dann in umgekehrter Reihenfolge überraschend schnell, denn noch im Osterburger „Fuchsbau“ gab der Geschäftsführer von EXakt Auto Glas GmbH Jörg Strauß, selbst begeisterter ADI-Fan, seine Zusage als Sponsor dabei zu sein.

Damit waren die Finanzen geklärt und die Zustimmung des Präsidiums Formsache. Am Schreibtisch und in Praxistests wurden die einzelnen Spiele erfunden, die Termine mit den Trägern der Sporthallen abgestimmt und festgelegt sowie erste Einladungen an die Schulen verschickt.

Lokalfernsehen ist von Beginn an dabei

Siggi Wille hat dann die Texte für den Begrüßungssong, das Elternsport- und Abschlusslied umgeschrieben, und der Chor der Grundschule Nord hat unter der Leitung von Frau Pfeiffer und Frau Herrmann fleißig geübt.

Frank Wedel von der Musikerfabrik in der Kreisstadt, hat in mühevoller Nachtarbeit die Melodien auf einen Tonträger gebracht und in der Aula der GS Nord hieß es dann „Bitte Ruhe – Achtung Aufnahme!“

Zusammenarbeit sehr professionell

Natürlich sollte auch das Fernsehen wie früher am Sonntagmorgen um 10 Uhr dabei sein. Siggi Wille fand mit dem Geschäftsführer des Stendaler Fernsehen OFFENER KANAL, Andreas Bredow und seiner Mannschaft, einen überaus interessierten Partner, der, nachdem das Honorar ausgehandelt war, professionell vom ersten Tag an auf Sendung ging.

Die Lieder waren aufgenommen und die Sportjugend hatte die Vorschläge des KSB-Geschäftsführers für den Aufdruck auf die T-Shirts der Organisatoren diskutiert und ihre Zustimmung gegeben. Kerstin Müller entwarf das Logo, und so marschierten Organisationschef Wille gemeinsam mit der Jury, den Aufbauern, Vorturnern, Oberstoppern, Stoppern, Tonangebern, Pokalhelden, Gästen, ADI und ADI’s-Assistentin am 29. September 2008 zum ersten Mal in die Stendaler Sporthalle an der Schillerstraße ein.

ADIs sehr junge Assistentin war übrigens bis zur Endrunde des Jahres 2010 Gina Werthe, die sich zuvor in einer Castingshow im Vereinsheim des Stendaler Leichtathletikvereins gegen ihre Konkurrentinnen durchgesetzt hatte. Gina überzeugte die Chefin der Castin-Jury Elfi Baumann in allen Fragen.

Finale stets bei der SG Seehausen

Die Sportjugend hatte immer an alles gedacht und gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen Helfern für Wohlfühlatmosphäre in den Sporthallen in Stendal, Sandau, Havelberg, Goldbeck und Seehausen gesorgt. Der OFFENE Kanal musste mit seinen Kameras nur noch „drauf halten“.

Eine besondere Rolle nahm Seehausen als Ausrichter aller Endrunden (2008 bis 2018) ein. Die Vereinschefin der SG Seehausen, Claudia Preuschoff, sorgte mit ihrer Mannschaft dafür, dass sich alle in der dortigen Wischelandhalle wie zu Hause fühlen konnten.

Die Frauen und Männer des OFFEN Kanal mit dem T-Shirt-Aufdruck „Vorsicht Kamera“ hatten mit dem Regieplan des Organisationschefs immer ein tolles Drehbuch in den Händen, wobei sie sich oft damit abfinden mussten, dass die Kampfrichter, um einen ordentlichen Ablauf der Wettbewerbe zu sichern, auch mal durchs Bild liefen. Live war eben live.

Grundschule Osterburg ist Seriensieger

Von 2008 (24 Schulen) bis 2018 (10 Schulen) war der Wettbewerb der Grundschulen des Landkreises Stendal „Mach mit, mach’s nach, mach’s besser“ alle zwei Jahre im Herbst ein fester Bestandteil des KSB-Sportkalenders. Pokalgewinner war ununterbrochen die vor allem duch Sportlehrer Friedrich Neuling, immer geradezu perfekt vorbereitete Mannschaft der Grundschule Am Hain Osterburg.

Dabei zog sich jedoch ADIs Wettkampf-Motto: „Ihr seid alle Sieger!“ durch alle Vor- und Endrunden.

Und so feierten Eltern, Großeltern, Geschwister, Lehrerinnen, Lehrer, Betreuer und Gäste ihre Mannschaften vom Einmarsch bis zur Siegerehrung und dem bis 2014 durch die Hallen tönenden Abschluss-Song „Die Vor-/Endrunde ist nun vorbei, vorbei sind Sport- und Spiel, die beste Mannschaft siegreich war, und alle sind am Ziel, …“.

Stendal ohne ADI? Das geht nicht, und so wird die Sportjugend unter der Leitung ihrer Vorsitzenden Heike Diesing neue Ideen entwickeln und verwirklichen! Dann wird es bald wieder heißen: „Die Sportjugend lädt alle ein …!

ADI wird dabei sein, auch wenn es vielleicht nur in freudiger Erinnerung an die tollen Wettbewerbe von 2008 bis 2018 ist.