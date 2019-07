In Tangerhütte findet der Tangerlauf statt. Er wird auch für den Läufercup im Landkreis Stendal gewertet. Foto: Frank Kowar

Der 25. Tangerhütter Tangerlauf findet an der "Grundschule am Tanger" Bismarckstraße 71 in Tangerhütte statt.

Tangerhütte l Der 25. Tangerhütter Tangerlauf findet am Sonntag, den 28. Juli 2019, an der „Grundschule am Tanger“ Bismarckstraße 71 in Tangerhütte statt. Vorbereitet wird die Veranstaltung durch den SV Germania Tangerhütte in bewährter Kooperation mit der Stadt Tangerhütte, dem SC Demker und weiteren Partnern. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Wertung für Läufercup Zum 25. Tangerhütter Tangerlauf, der auch für den Läufercup des Landkreises Stendal gewertet wird, kann man über 400 Meter, 3,6 Kilometer, 6,5 Kilometer oder über 9,0 Kilometer starten. Für Walker und Wanderer steht die 3,5-Kilometer-Strecke zur Verfügung. Die Laufstrecke führt durch den Tangerhütter Wald und den Radweg bis Briest entlang. Verpflegung gibt es an der Tangerbrücke. Bambini-Lauf für Vorschulkinder Vor den Hauptläufen findet um 10 Uhr der traditionelle Bambini-Lauf für Vorschulkinder statt. Anschließend stehen um 10.10 Uhr die Läufe über 3,5 Kilometer, 6,5 Kilometer und 9 Kilometer auf dem Programm. Jeder Teilnehmer erhält eine Medaille nach dem Zieleinlauf und zur Ehrung gibt es Urkunden für Sieger und alle Platzierten nach Altersklassen auf allen Strecken Anmeldungen zur Teilnahme sind bis zum 27. Juli 2019 (18 Uhr) möglich, im Internet www.tanger-timeservice.de oder https://my.raceresult.com/130003/?lang=de , wo auch nach dem Wettkampf das Protokoll mit den Ergebnissen zu finden sein wird. Die Meldeanschrift lautet: Sven Projahn, Breitscheidstraße 30 in 39517 Tangerhütte (bis 26.7.19) Startberechtigt ist Jedermann mit einer gültig registrierten Startnummer. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung bei Diebstählen und sonstigen Schadensfällen. Der Teilnehmer erklärt durch seine Anmeldung, dass gegen einen Start keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. Für einen Versicherungsschutz sind alle Teilnehmer verantwortlich.

