In der Halle der Freundschaft hat ein Schüler-Sportfest in der Leichtathletik stattgefunden.

Wolmirstedt l Beim ersten Hallenwettkampf des neuen Jahres für Kinder haben zahlreiche kleine Athleten des Tangermünder LV am Schüler-Sportfest in Wolmirstedt teilgenommen und brachten Medaillen mit nach Hause. Dieser in der Halle der Freundschaft ausgetragene Wettkampf wurde von vielen Vereinen des Bezirkes Magdeburg besucht.

Angeboten wurden für die jungen Sportler bis AK 11 die Disziplinen 50 m, je nach AK 400 m bis 800 m-Rundenläufe, Hochsprung, Medizinballstoßen und 4 x 1Runde Staffel.

Silbermedaille für David

In der höchsten Altersklasse M11 holte Jonathan David die Silbermedaille im Medizinballstoßen und Marcel Günter Bronze im Hochsprung knapp vor Ole Witte.

Die Jungenstaffel in der Besetzung Ole Witte, Marcel Günter, Jonathan Stübing und Elias Meyer wurde Zweite hinter den Jungs aus Haldensleben und vor der Staffel der Magdeburger.

Die jüngsten Jungen der Tangermünder (Altersklasse M10) siegten in der 4 x 1-Rundenstaffel in der Besetzung Luca Wünsch, Arijan Quast, Emil Steller und Finn-Luca Bomke.

Bomke schrammt am Podest vorbei

Finn-Luca Bomke schrammte in allen anderen Disziplinen, in denen er an den Start ging, knapp am Podest vorbei. Er wurde Vierter im Medizinballstoßen und Fünfter im 50 m-Endlauf.

Besonders hervorzuheben ist die Silbermedaille (8,64 s) im 50 m-Lauf der M09 von Luca Wünsch, der an diesem Wochenende seinen ersten Wettkampf absolvierte. Knapp jeweils Vierter wurde Daniel Hoffmann über 50 m und 800 m.

Silber für Tiedeitz

Auch die Tangermünder Mädchen zeigten gute Leistungen und erkämpften Edelmetall. Finja Tiedeitz holte in ihrer Altersklasse die Silbermedaille im Medizinballstoßen mit 7,91 m und wurde Vierte im Hochsprung.

Rike Wiedenhöver wurde jeweils Vierte im Medizinballstoßen (7,78 m) sowie im 600 m-Lauf und verfehlte nur knapp das Podium.

Erste Goldmedaille für Hoffmann

Die jüngsten Mädchen der Altersklasse W8 zeigten in dem am stärksten besetzten Starterfeld tolle Leistungen. Mayra Günter holte die Goldmedaille über 400 m und sicherte sich den ersten Platz über 50 m in starken 9,49 Sekunden. Im selben Lauf wurde außerdem Elina Hoffmann Vierte. Überraschend und sehr überzeugend gewann Elina außerdem das Medizinballstoßen mit 3,84 m und holte damit ihre erste Goldmedaille überhaupt.

Die Ausbeute und die guten Leistungen lässt für die weiteren Wettkämpfe und die nun bald beginnende Freiluftsaison hoffen.