Die Organisatoren des Stendaler Hanse-Cups warten auf die Genehmigung für die achte Auflage des Mehrkampf-Meetings für Seniorensportler.

Stendal l Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Sportveranstaltung vorerst vom Mai auf den 25. - 27. September 2020 verlegt.

119 Meldungen eingegangen

Weil es in diesem Jahr kaum Wettkämpfe gibt, Europa- und Weltmeisterschaften sind ersatzlos gestrichen, ist das Interesse am Stendaler Hanse-Cup noch größer als in den vergangenen Jahren. 119 Meldungen sind registriert. Von den limitierten Starterfeldern (40 Zehnkämpfer / 30 Siebenkämpferinnen) haben sich die Stendaler bereits im April getrennt.

Wenn alles genehmigt wird, dann wären am weit nach vorn geschobenen Ersatztermin am Wochenende 26./27. September 2020 nicht weniger als „58 Könige und 36 Königinnen der Leichtathletik“ im Stadion „Am Galgenberg“ am Start.

Sie vertreten insgesamt 19 Nationen. Die meisten Aktiven kommen aus europäischen Staaten, aber auch aus Nordamerika (Kanada, USA).

Ganz neu würden bei der achten SHC-Auflage im Stendaler „Stadion am Galgenberg“ Mehrkämpfer aus Belgien, Litauen und Finnland vertreten sein.