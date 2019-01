Das Organisationsteam des Stendaler Hanse-Cups wurde nach Lettland eingeladen.

Stendal l Es war schon eine Überraschung, als die Einladung zur Leichtathletik-Gala 2018 in Lettlands Hauptstadt Riga beim Organisationteam des STENDALER-HANSE-CUP’s (SHC) einging.

Die Stendaler betrachteten diese Einladung als eine große Ehre, und so machten sich SLV-Präsident Peter Ludwig und Stendals „Sportminister i.R.“ Uwe Bliefert gemeinsam mit dem Ehrenpräsident der EVAA/EMA Dieter Massin auf die Reise ins Baltikum.

Massin fungiert als Laudator

Dieter Massin, Ehrenpräsident der EVAA und Ehrenmitglied des Stendaler LV’92 sowie Mitinitiator des SHC war gleichzeitig als Laudator in Riga dabei. Groß war die Freude als der Grund der Einladung bekannt wurde, denn mit Valdis Cela wurde ein Senioren-Leichtathlet Lettlands geehrt, der mit seinem am 26./27. Mai 2018 beim 6. SHC in der Hansestadt Stendal aufgestellten fantastischen Weltrekord von 8.142 Punkten im Zehnkampf der M70, den Grundstein für die Ehrung als „Best Masters Lettlands 2018“ gelegt hatte.

Bilder Uwe Bliefert und Dieter Massin überreichten im Auftrag des Oberbürgermeisters der Hansestadt Stendal, Klaus Schmotz, an Dace Brakanska und Valdis Cela ein...



Neben der Teilnahme an der Gala hatten Dieter Massin, Peter Ludwig und Uwe Bliefert die Zeit in der lettischen Hauptstadt Riga voll ausgeplant. So besichtigten sie unter anderem einige der zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Stendals zukünftiger Sportmuseumsdirektor Uwe Bliefert hatte dort Gelegenheit zu einem Fachgespräch mit Rigas Sport-Museumsdirektorin Agra Brüne.

Auch Spaß hatte man im Sportmuseum. So durfte Stendals Stadtrat Peter Ludwig für den „Sportminister der Hansestadt Stendal i.R.“ Uwe Bliefert, der als Pilot an den Seilen saß, als Anschieber fungieren, was dem ehemaligen Sprinter am Zweier-Bob des ehemaligen Lettischen Nationalteams sichtlich Freude bereitete.

Grußschreiben vom Oberbürgermeister

Im Rahmen der Gala überreichten Peter Ludwig, Uwe Bliefert und Dieter Massin im Auftrag des Oberbürgermeisters der Hansestadt Stendal, Klaus Schmotz, an Dace Brakanska und Valdis Cela ein Grußschreiben. Zum 7. SHC gibt es dann vom 31. Mai bis 2. Juni 2019 ein Wiedersehen in Stendal.