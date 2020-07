Torsten Roloff bekam die Ehrennadel des LSB in Gold überreicht. Foto: Hörnke

Bereits am 14. März ist der Vorsitzende vom RSV CJD „Ferdinand von Schill“ e. V. Billberge Torsten Roloff 50 Jahre alt geworden.

Billberge l Eine große Feier war im Mai geplant. Jedoch musste diese nun in kleinem Rahmen durchgeführt werden. Dieses nahmen die Vereinsvertreter zum Anlass, auch mal ganz offiziell Danke zu sagen.

Vorsitzender seit 2001

Torsten ist seit seiner Lehrzeit in Billberge, als Ausbilder, Dressur- und Springtrainer tätig und seit 2001 der Vorsitzende. „Er macht das wirklich toll, hat für Jeden ein offenes Ohr und stellt sich Problemen. Gerade seit August 2018 mussten wir als Verein in Billberge einiges umstellen (Trennung vom CJD). Auch in dieser Zeit bis heute hält er uns zusammen, motiviert uns. Es ist ein Geben und Nehmen“, erklärte Kassenwartin Susanne Hörnke.

„Einfach nur toll. Mit der Ehrennadel in Gold des Landessportbundes Sachsen-Anhalt möchten wir als Verein, als Vorstand einfach auch noch einmal Danke sagen“, so Hörnke abschließend.