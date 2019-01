Der RSV Stendal 07 zeigte eine geschlossene mannschaftliche Leistung bei der Landesmeisterschaft in Halle und holte acht Medaillen in die Ostaltmark. Foto: Christoph Krumrey

Der RSV Stendal 07 hat bei den Landesmeisterschaften in Halle eine insgesamt geschlossene Leistung gezeigt und acht Medaillen geholt.

Stendal l Am Sonnabend fanden die offenen Landesmeisterschaften des Landesringerverbands Sachsen-Anhalt statt. Sie wurden vom SV Halle und der TSG Halle-Neustadt gemeinsam ausgetragen.

Der RSV Stendal 07 reiste mit 14 Sportlern an und verkaufte sich gut.

Vorbereitung schon seit mehreren Wochen

Die Landesmeisterschaften bilden traditionell den Auftakt für das neue Wettkampfjahr. Bereits seit mehreren Wochen haben die Stendaler Mattensportler dieses Ziel vor Augen gehabt und einige Extra-Einheiten absolviert. Mario Klitsch und Thomas Schulz motivierten ihre Schützlinge an den Matten. Das Turnier begann im freien Ringkampf. Hierbei dürfen Angriffe am gesamten Körper durchgeführt werden.

Bei den Männern starteten vier Athleten aus der Hansestadt. Hamid Sadeghy (65 kg) zog in das Finale um den fünften Platz ein. Gegen Malehtar Haidari (ASV Sangerhausen) musste er sich technisch geschlagen geben und wurde Sechster.

In der Gewichtsklasse bis 74 Kilogramm rangen zwei Stendaler. Ferro Adig verletzte sich im Auftaktkampf gegen Erik Richter (Magdeburger SV 90). Die Verantwortlichen entschieden sich dazu, kein weiteres Risiko einzugehen und nahmen ihn aus dem Turnier. Nach vier Begegnungen belegte Aziz Hassou den sechsten Platz. Bei seiner ersten LM ging Sayed-Sajad Hussaini an den Start. Im ersten Kampf gewann er gegen Erik Mehle (1. RC Dessau). Es folgten zwei Niederlagen und in der Endabrechnung die Bronzemedaille.

Berghoff wird Landesmeister

In der Altersklasse Kadetten gingen zwei Altmärker über die Waage. Jonas Berghoff (71 kg) hat sich in den letzten Monaten physisch stark entwickelt. Das bewies er durch zwei Siege gegen Kevin Große (1. RC Dessau) und Egor Alifer (SV Braunsbedra). Damit wurde er Landesmeister. Nach einer langen Pause ist Max Ptak (110 kg) wieder zum Ringen gekommen. Im Finale musste er sich Emil Thiele (SV Braunsbedra) geschlagen geben und holte Silber.

Zwei B-Jugendliche aus Stendal stellten sich der Konkurrenz. Für Leon Wiezoreck (48 kg) begann die LM mit einem Punktsieg gegen Jacob Gabriel (ACG Artern). Es folgten drei Niederlagen und somit der fünfte Platz. Marten Wulfänger (57 kg) muss noch etwas bissiger auf die Matte gehen. Er wurde Dritter.

Alid schafft Finaleinzug

In der C-Jugend wollten fünf RSV-Sportler ihr Können unter Beweis stellen. Omar Alid (34 kg) startete mit einem ungefährdeten Schultersieg über Brian Raschauer (RS Sudenburg) in das Turnier. Nach zwei weiteren Siegen stand der Einzug in das Finale fest.

Hier traf er auf Henry Lamitschka (RV Lübtheen). Gegen den Norddeutschen fand Alid keine geeignete Vorgehensweise und verlor – Silbermedaille.

Nicht richtig in das Turnier kam Marius Potas (42 kg). Nach vier Begegnungen stand der fünfte Platz fest.

Murzabekov neuer Landesmeister

Hier heißt es, die guten Trainingsleistungen jetzt noch in Wettkampfresultate umzuwandeln. In der Gewichtsklasse bis 54 Kilogramm rang Hussain Murzabekov. Mit zwei Schultersiegen gegen Devon Altenburg (TSG Halle-Neustadt) und Liam Hoffmann (SV Barnstädt) holte er sich den Titel des Landesmeisters. In seinem ersten Jahr in der neuen Altersklasse wollte Karl Schulz (63 kg) gleich an die Erfolge des Vorjahres anknüpfen. Im Finale konnte er Felix Hartmann (RKV Karsdorf) auf beide Schultern drücken und holte somit Gold.

Im Anschluss fanden die Titelkämpfe im griechisch-römischen Stil statt. Die Angriffsfläche reicht hierbei vom Scheitel bis zur Hüfte. Hamid Sadeghy (Männer, 63 kg) gewann den Titel. Christina Rotenburg, Finanzwart des RSV, bewertete die gezeigten Leistungen positiv: „Wir konnten die Anzahl der Starter im Vergleich zum Vorjahr steigern. Mit der Medaillenausbeute sind wir sehr zufrieden.“

Dank an die Eltern

Ein Dank gilt den mitgereisten Eltern für die emotionale Unterstützung. Die beiden Stendaler Kampfrichter Tim Jacobs und Christoph Krumrey zeigten gute Leistungen und haben somit ihre praktische Prüfung auf der Matte für 2019 bestanden.