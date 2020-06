Sylvia Vieth hat mit dem TTC Lok Altmark Stendal VII in der abgebrochenen Serie 2019/20 Platz sieben belegt. Archivfoto: Kai Stephan

In der 3. Kreisklasse des Kreisfachverbandes Altmark-Ost hat die dritte Mannschaft des SV Eichstedt mit 22:4 Punkten den ersten Platz bel...

Stendal l Eichstedt III gewann in dieser durch die Corona-Krise abgebrochene Serie elf der 13 Spiele. Am Ende hatte der Staffelsieger ein Spielverhältnis von 113:66 (+44) auf seinem Konto. Damit steigen die Eichstedter in die 2. Kreisklasse B auf.

Spitzenduo steigt in die 2. Kreisklasse auf

Nicht viel schlechter war der Zweitplatzierte KSG Berkau II mit 21:5 Punkten. Berkaus Reserve verlor auch nur zwei der 13 Spiele. Es gab zehn Siege, aber ein Unentschieden. Das war der Unterschied zum Staffelsieger.

Berkau mit besserem Spielverhältnis

In den kleinen Punkten waren die Berkauer mit 124:58 (+66) sogar besser.

Bilder Eichstedts Dieter Bandau (links) wurde bester Einzelspieler. Foto: Verein



Die KSG-Reserve schaffte ebenfalls den Aufstieg und spielt in der kommenden Saison in der 2. Kreisklasse, Staffel A.

Damit hat das Spitzenduo mit den jeweiligen Aufstiegen das Saisonziel erreicht.

Klietz VI erreicht das Podium

Kurz hinter den beiden Spitzenteams kam der SV Germania Klietz VI auf Rang drei. Mit 20:6 Punkten hatten die Klietzer nur einen Zähler weniger als der Vizemeister auf dem Konto. Die Spielbilanz von 120:62 (+58) spricht für das sechste Team Germania Klietz.

Mit jeweils 12:14 Punkten bilden der SV Preussen Schönhausen III und der SV Traktor Wust das obere Mittelfeld der 3. Kreisklasse.

Schorstedt meldet dritte Mannschaft ab

Danach folgen drei Teams mit jeweils neun erkämpften Punkten: der Möringer SV II, der TTC Lok Altmark Stendal VII und der SV Havelberg III. Die Möringer hatten aber bis zum Saisonabbruch nur zwölf Spiele (drei Siege, drei Unentschieden und sechs Niederlagen) ausgetragen und wurden somit mit einem Verhältnis von 9:15 Punkten (78:90 Spiele) Sechster im Klassement. Der TTC Lok Stendal VII hatte 13 Spiele (vier Siege, ein Unentschieden) und SV Havelberg III 14 Partien (4/1/9) vor dem Abbruch auf dem Konto. Tapfer durchgespielt hat der SV Schorstedt III. Am Ende gab es nur einen Sieg und zwei Unentschieden auf der Habenseite. Die Vertretung des SV Schorstedt III wird es in der kommenden Saison nicht mehr geben.

In dieser 3. Kreisklasse spielt dann der SV Schorstedt II, der aus der 2. Kreisklasse zurückgezogen hat.

Der Handwerker SV Stendal IV hat seine Mannschaft schon am 4. September aus dem Spielbetrieb zurückgezogen.

Bandau bester Einzelspieler

In der Einzelauswertung hat Dieter Bandau vom SV Eichstedt III eine überragende Saison gespielt. Bei seinen 24 Einzelspielen ging er 23 Mal als Sieger vom Tisch. Er gab nur eine Partie ab. Zweiter der Einzelwertung wurde Harald Pick vom Rangzweiten Germania Klietz IV mit 29:4 Spielen. Pick stellte auch mit Steffi Brabandt das beste Doppel dieser Klasse. Beide gewannen alle acht Partien.

Durch Auf- und Abstieg sowie Neuanmeldungen hat die 3. Kreisklasse für die neue Saison ein anderes Aussehen.