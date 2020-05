Auf Platz zwei musste der TTC Lok Stendal IV die Saison der 1. Tischtennis-Kreisklasse Staffel B beenden.

Stendal l Das ist schon eine bittere Sache für die Tischtennisspieler vom TTC Lok Stendal IV. In der 1. Kreisklasse B haben sich die Kreisstädter nur zwei Minuszähler eingefangen und stehen hinter dem SV Mahlwinkel IV nur auf Platz zwei.

Mahlwinkel IV ist Erster

Die Mannschaft aus der Börde hat bei drei Minuspunkten ein Spiel mehr auf dem Konto und profitierte davon, da das Match des Kontrahenten abgesagt wurde. Somit steht Mahlwinkel IV auf dem Platz an der Sonne.

Die Hinrunde war für den TTC Lok Stendal IV makellos. Alle neun Begegnungen wurden gewonnen. Dabei waren die knappsten Ergebnisse 9:5-Siege, wie unter anderem über Verfolger SV Mahlwinkel IV. Doch der SVM gab auch keine weitere Partie ab, blieb so dran am Spitzenreiter. In der Rückrunde blieb der TTC Lok Stendal IV auf Erfolgskurs, während Mahlwinkel IV einen weiteren Zähler im Heimspiel beim 7:7 gegen die SG Post Stendal II liegen ließ. Doch eine Woche vor dem Abbruch gab es für den Tabellenführer beim 6:8 in Sanne die erste Pleite.

Mahlwinkel IV überflügelt Gegner

Die hätte trotzdem noch zur Führung gereicht. Mit einem 14:0 am 12. März bei Klietz IV überflügelte Mahlwinkel IV den Gegner, dessen Spiel am nächsten Tag auf Grund der Conor-Pandemie nicht mehr stattfand. Erster Verfolger des Spitzenduos war die SG Post Stendal II. Die Röxer hatten aber schon einen respektvollen Abstand zu den führenden Mannschaften. Der dritte Platz war aber sicher in Stein gemeißelt.

Im sicheren Mittelfeld als Vierter und Fünfter haben sich der SV Sanne und der SV 90 Havelberg platziert. Sanne wurde durch den Sieg über den TTC Lok Stendal zum Zünglein an der Waage. Auch auf den folgenden Plätzen gab es zur Hinrunde keine Veränderungen. Das Team von Germania Klietz IV hatte immer ein gesundes Polster zu den Abstiegsplätzem schloss so auf Tabellenplatz sechs ab. Den Blick nach unten richten mussten der HSV Stendal II und Rot-Weiß Werben II. Diese Vertretungen haben aber schließlich den Ligaverbleib sportlich gesichert.

Grieben und TTF Stendal auf Abstiegsplätze

Die Abstiegsränge nehmen der SV Grieben 47 und die Tischtennisfreunde Stendal ein. Beide standen schon zur Winterpause auf diesen Rängen.

Den besten Bilanzwert in der Einzelrangliste weißt Henning Köberle vom TTC Lok Stendal IV auf. Ungeschlagen aber mit nur wenigen Partien auf der Habenseite, wurde Dirk Chmielewski von der SG Post Stendal II Zweiter. Eine gute Bilanz weißt auch Fred Eggestein vom SV Mahlwinkel IV als Dritter auf. Die Doppelrangliste führen Armin Walter/Thomas Poltrock vom SV Sanne an. Dahinter folgen zwei Duos aus Mahlwinkel.