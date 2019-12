Die Red Devils vom Wernigeröder SV Rot-Weiß haben bei den Berlin Rockts gastiert.

Wernigerode l Die Red Devils vom Wernigeröder SV Rot-Weiß haben in der 1. Floorball-Bundesliga bei ihrem Gastspiel in der Bundeshauptstadt zwei wichtige Punkte liegen gelassen. Das Team von Coach Ralf Lisiecki unterlag nach zwischenzeitlicher 3:1-Führung bei den Berlin Rockets mit 4:5 in der Verlängerung.

Red Devils lassen Zähler liegen

Im Duell beim Tabellennachbarn konnten die Devils beim erneuten Gang in die Verlängerung zwar einen Punkt stibitzen, verspielten letztlich auch zwei wichtige Zähler, da die Gastgeber die Overtime mit 5:4 für sich entschieden. „Wir lagen zwischenzeitlich mit 3:1 in Führung, haben aber dann im weiteren Verlauf unsere Chancen nicht konsequent genug genutzt. Am Ende freuen wir uns über den Punkt, aber um ehrlich zu sein, hätten wir mit drei Zählern nach Hause fahren müssen“, so Devils-Coach RalfLisiecki.

Das erste Drittel konnten die Berlin Rockets mit einer 1:0-Führung beenden, doch bereits 48 Sekunden nach Wiederanpfiff erzielte Philip Andersson den vielumjubelten Ausgleich. Knapp viereinhalb Minuten später legte Paul Sundt zur Führung nach. Wiederum nur wenige Augenblicke später erzielte Marvin Selzer nach Vorlage von Steven Kastner das 1:3. Zwar konnten die Gastgeber knapp fünf Minuten vor Ende des zweiten Abschnittes verkürzen, doch die Red Devils konnten dieses Drittel für sich entscheiden und mit einem guten Gefühl in den letzten Durchgang starten.

Dieser verlief anders als geplant, denn nur 28 Sekunden nach dem Start des Schlussabschnitts gelang den Berlinern der 3:3-Ausgleich. Diesen Schwung nahmen die Hausherren mit und gingen ihrerseits acht Minuten später mit 4:3 in Führung. Die Mannschaft von Devils-Coach Ralf Lisiecki ließ sich davon nicht beeindrucken und legte postwendend durch den zweiten Treffer von Philip Andersson zum 4:4-Ausleich nach. In den verbleibenden Minuten hatten die Red Devils mehrere gute Chancen, um das Spiel für sich zu entscheiden. Doch am Ende war es eben die mangelnde Chancenverwertung, die den Sieg in der regulären Spielzeit verhinderte.

Gastgeber gewinnen nach Overtime

In der Overtime nutzten die Berlin Rockets nach 119 Sekunden die Chance zur Entscheidung und sicherten sich den Zusatzpunkt. Nach diesem Spiel tauschen beide Teams in der Bundesliga-Tabelle die Plätze. Die Berliner, die zuvor auf dem neunten Platz rangierten, verdrängten die Devils von Rang acht. Die Harzer müssen sich nach Abschluss der Hinrunde vorerst mit dem neunten Platz zufrieden geben.

In der am Wochenende beginnenden Rückrunde müssen die Wernigeröder dringend weitere Punkte einfahren, um die Chance auf die Playoffs zu wahren. Hierzu muss mindestens der sechste Platz erreicht werden, der aktuell lediglich drei Punkte entfernt ist.

Das Mittelfeld der Tabelle ist mit Hamburg, Schriesheim, Bonn und Berlin derzeit sehr eng beieinander. Wenn die Red Devils dieses Vorhaben meistern wollen, dürfen sie auf die Punkte nicht so leichtfertig wie gegen Berlin verspielen. Schon diesen Sonntag steht mit dem ersten Rückrundenspiel gegen den Tabellendritten Floor Fighters Chemnitz die nächste schwere Aufgabe bevor.

Statistik

Red Devils: Nilsson, Stroinski - Bothe, Krupicka, Charlet, Sundt, L. Kastner, Bandrock, Tropschug, Andersson, Zilling, Mennigke, Lisiecki, Weiß, Selzer, Nilsson, Hellmund, S. Kastner;

Torfolge: 1:0 Jami Savolainen (4:43), 1:1 Philip Andersson (20:48), 1:2 Paul Sundt (25:18), 1:3 Marvin Selzer (29:40), 2:3 Jami Savolainen (34:31), 3:3 David Lichtwer (40:28), 4:3 Jami Savolainen(48:26), 4:4 Philip Andersson (50:41), 5:4 Frederik Bonk (61:59).