Nach einem Eckball bot sich dem FC Einheit die letzte Chance zum Ausgleich, doch Danny Wersig (Dritter von rechts) verpasste den Ball knapp und Doppel-Torschütze Alexander Kopp (Dritter von links) kam nicht an das Leder. Foto: Ingolf Geßler

13 Tore, über 350 Zuschauer bei herrlichem Sommerwetter, ein Krimi bis zur letzten Sekunde.

Wernigerode l – die Rückkehr des FC Einheit Wernigerode an den Mannsberg hatte fast alles zu bieten, was sich der Anhang der Hasseröder nur wünschen kann. Fast alles, denn die Punkte gingen bei der 6:7-Niederlage an die Gäste vom VfB 1906 Sangerhausen.

Beide Teams legten gleich munter drauf los, das erste Offensivsignal setzte Sangerhausen durch einen Schuss von Marcel Dietze (2.). Nur vier Minuten später jubelte der Einheit-Anhang verfrüht, Nick Schmidt stand bei seinem Treffer nach Semmer-Schuss im Abseits. Im direkten Gegenzug ließen die Gäste wieder eine gute Chance aus, wiederum nur eine Minute später prüfte Steven Rentz den gegnerischen Schlussmann Maik Bemmann mit einem Freistoß.

Einheit geht früh in Führung

Nach kurzer Verschnaufpause eröffnete der FC Einheit in Minute 20 den Torreigen, Tino Semmer war nach einem Schuss von Nick Schmidt im Nachsetzen erfolgreich. Nur vier Minuten später setzte sich Steven Rentz stark durch, seine Hereingabe legte Andy Wipperling-Brendle auf Nick Schmidt ab, der zum 2:0 vollendete. Der Jubel war noch nicht verhallt, da markierte Max Hennig auf der Gegenseite den Anschlusstreffer. Nach einer Freistoßchance für Sangerhausen (27.), wurde kurz darauf Nick Schmidt im Strafraum gefoult – den fälligen Elfmeter verwandelte er selbst zum 3:1.

Der FC Einheit hatte das Spiel in dieser Phase im Griff, hätte bei einem Lattenkopfball von Mateusz Rogacki (37.) sogar nachlegen können. Stattdessen nutzten die Sangerhäuser fast im Gegenzug einen der zahlreichen individuellen Fehler in der Einheit-Defensive, um durch Christoph Elster den Anschluss herzustellen.

Gleich nach Wiederanpfiff setzte sich das muntere Tore­schießen fort, auch dem 3:3 von Max Hennig (50.) ging ein Abwehrfehler der Hasseröder voraus. Die Antwort von Einheits Offensivabteilung folgte fast postwendend, Tino Semmer traf nach Vorlage von Sebastian Schenk zur 4:3-Führung (54.). Diesmal hielt der Vorsprung zehn Minuten, Eric Nowak glich mit einem verwandelten Hand­elfmeter für den VfB aus.

Vielzahl an Fehlern nicht zu kompensieren

Doch damit nicht genug, Kevin Schäffner legte in Minute 70 zur ersten Sangerhäuser Führung nach. Einheit-Coach Marko Fiedler brachte Routinier Alexander Kopp – und der Joker stach. Nur sechs Minuten später glich er nach einem Eckball zum 5:5 aus. Das Abwehrverhalten des FC Einheit war an diesem Tag einfach zu schwach, nahezu ohne Gegenwehr konnten Marcel Dietze (80.) und Kevin Schäffner (84.) für effektive Sangerhäuser die entscheidenden beiden Treffer zur 7:5-Führung erzielen. In der dritten Nachspielminute traf Alexander Kopp zwar noch einmal zum Anschlusstreffer, doch wenig später pfiff der gute Schiedsrichter Benedict Ohrdorf ab.

Fiedler mahnt Defensivarbeit an

„Nach vorn haben wir super gespielt, hinten haben wir uns zu viele Unkonzentriertheiten und Fehler im Stellungsspiel erlaubt, die Innenverteidigung war desolat. Wir haben dem Gegner fast alle Tore aufgelegt, dazu kommt, dass Sangerhausen vor dem Tor gnadenlos effektiv war. Aber wenn ich alle Tore geschenkt bekomme, es hat ja förmlich nur die Schleife drum gefehlt. Es ist mit unbegreiflich, wie man mit breiter Brust die ersten 30 Minuten bestreitet und dann so in sich zusammen fallen kann. Da war von manchen die Körpersprache total weg. Dazu kommt, dass wir selbst einige Dinger nicht machen“, so ein kopfschüttelnder Einheit-Trainer Marko Fiedler.

Statistik

FC Einheit Wernigerode: Helmstedt - Schenk, Galeza, Carstens (71. Kopp), Günther, Wersig, Wipperling-Brendle, Rentz, Rogacki (68. Blecker), N. Schmidt, Semmer;

Torfolge: 1:0 Tino Semmer (20.), 2:0 Nick Schmidt (24.), 2:1 Max Hennig (25.), 3:1 Nick Schmidt (31. Foulstrafstoß), 3:2 Christoph Eisler (38.), 3:3 Max Hennig (50.), 4:3 Tino Semmer (54.), 4:4 Eric Nowak (64. Handstrafstoß), 4:5 Kevin Schäffner (70.), 5:5 Alexander Kopp (77.), 5:6 Marcel Dietze (80.), 5:7 Kevin Schäffner (84.), 6:7 Alexander Kopp (90+3.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Haldensleben); Zuschauer: 351.