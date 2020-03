In der Verbandsliga empfängt der FC Einheit Wernigerode den SV Kelbra.

Wernigerode l Nach der witterungsbedingten Absage des Heimspiels gegen den BSV Halle-Ammendorf nimmt Fußball-Verbandsligist FC Einheit Wernigerode am Sonntag ab 14 Uhr einen neuen Anlauf, das erste Heimspiel im Kalenderjahr 2020 zu bestreiten. Mit dem SV Kelbra wird der direkte Tabellennachbar am Mannsberg erwartet, das Ziel heißt ganz klar drei Punkte.

Fiedler hofft auf Wiedergutmachung

„Wir haben noch was gut zu machen“, erinnert sich Einheit-Trainer Marko Fiedler ungern an den 14. September 2019, „im Hinspiel haben wir uns richtig schlecht verkauft und mit billigen Gegentoren eine 0:3-Niederlage hinnehmen müssen.“ Gerade diese einfachen Gegentore, die es in der ersten Halbserie oder auch zum Rückrundenstart beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen zur Genüge gab, gilt es gegen den direkten Konkurrenten in der Tabelle zu vermeiden. „Wichtig ist, dass wir erstmal kein Gegentor bekommen und selbst im Angriff effektiver werden. Die Trainingsbeteiligung war hervorragend, alles sind heiß auf das erste Heimspiel“, zeigte sich der Coach der Hasseröder mit der Vorbereitung auf die Partie sehr zufrieden.

„Ich habe mit den Jungs noch einmal besprochen, dass sie den toll erkämpften Aufstieg in der Vorsaison nicht herschenken dürfen. Zuhause zählt nur ein Sieg, auch die Fans werden wieder alles daran setzen, dass wir als Sieger vom Platz gehen. Die Qualität ist da, wir müssen sie nur abrufen. Wenn uns das gelingt bin ich mir zu Tausend Prozent sicher, dass wir die drei Punkte daheim behalten. Ein anderes Ziel gibt es nicht“, zeigt sich Marko Fiedler vor dem Heimspiel gegen den Tabellen-14. selbstbewusst.

Gäste reisen mit Negativserie an

Der SV Kelbra kassierte zuletzt vier Niederlagen in Folge, hat mit zwei Spielen mehr zwei Punkte weniger als die Hasse­röder auf der Habenseite. Fehlen werden beim FC Einheit die langfristig verletzten Felix Kanter und Tino Semmer, beim Torjäger ist die OP nach dem Ellbogenbruch in der Vorwoche gut verlaufen. „Tino will mindestens noch zwei, drei Spiele in dieser Saison machen, das spricht für seine tolle Einstellung“, so Fiedler.

Dazu werden auch die Defensivspieler Sebastian Schenk und Marcus Niehoff, der sich vorige Woche im Spiel der Zweiten eine Leistenzerrung zugezogen hat, fehlen. „Alle anderen sind fit, das macht sich auch im Feuer und der positiven Aggressivität im Training bemerkbar. Jetzt müssen wir es nur noch auf den Platz bringen, dann sollten die drei Punkte auch in Wernigerode bleiben“, ist der Einheit-Coach überzeugt.