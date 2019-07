Für den FC Einheit Wernigerode und Blankenburger FV steht in gut einer Woche bereits das erste Pflichtspiel an.

Wernigerode l Im vorletzten Test geht es für den FC Einheit Wernigerode heute Abend um 18:30 Uhr gegen Ex-Trainer Uwe Schwierske, beim Landesklasse-Aufsteiger SSV Eintracht Winningen soll die positive Testspieleinsatz mit bisher vier Siegen bei einem Unentschieden und einer Niederlage weiter verbessert werden. Zur Generalprobe geht es dann am Sonntag gegen den Landesligisten Blankenburger FV. Da die Außenanlage am Mannsberg noch kein Spiel zulässt, wurde die Partie in Silstedt ausgetragen und auf 12 Uhr vorverlegt.

Mit den letzten beiden Testspielen will sich die Elf von Trainer Marko Fiedler den Feinschliff für das am 2. August anstehende Eröffnungsspiel der Verbandsliga beim SSC Weißenfels holen. Der Blankenburger FV startet nur einen Tag später in der Ausscheidungsrunde im Landespokal mit dem Heimspiel gegen den VfB Ottersleben in die neue Spielserie.

Blankenburger FV gegen SV Thale

Die Blütenstädter waren bereits am Mittwoch im Testspieleinsatz, beim Landesklasse-Spitzenteam SV Stahl Thale setzten sich die Blau-Weißen mit 3:1 durch. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit zielte Christoph Pinta mit einem Freistoß knapp drüber (2.). Auf der Gegenseite klärte Michele Schütz gegen Florian Arndt auf der Linie (9.) und Artjoms Lonscakovs verpasste die mögliche Stahl-Führung (11.). Nur weitere vier Minuten später köpfte Maximilian Krumnow das Leder nach Pinta-Freistoß über‘s Tor. Mitte der ersten Halbzeit gingen die Thalenser in Führung: Ein Freistoß von Reinis Broders fast von der Mittellinie wurde von BFV-Keeper Max Nelke unterschätzt, der Ball landete zum 1:0 im Netz (23.). Nach einer Trinkpause – die Thalenser hatten bei der Hitze auch mit Wasserfässern vorgesorgt – neutralisierten sich beide Teams und ließen bis zur Pause keine Chancen mehr zu.

Auch Halbzeit zwei begann ausgeglichen, bis Alexander Pflug die Heimelf mit einer Roten Karte wegen Beleidigung seines Gegenspielers schwächte (63.). Kurz darauf glich Robert Matznick nach Krumnow-Zuspiel zum 1:1 aus (64.), fortan hatte der BFV das Spiel im Griff. Es dauerte jedoch bis in die Schlussphase hinein, ehe Maximilian Krumnow (86.) und erneut Matznick (90.), jeweils nach Fehlern des Thalenser Schlussmanns, den Blankenburger Sieg perfekt machten.

Torfolge: 1:0 Reinis Broders (23.), 1:1 Robert Matznick (64.), 1:3 Maximilian Krumnow (86.), 1:3 Robert Matznick (90.).