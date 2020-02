Lars Mex (rechts) gab gegen Bisamrk ein überzeugendes Punktspieldebüt für den Blankenburger FV. Nach der unglücklichen Niederlage will er mit seinem Team nun in Schönebeck punkten. Foto: I. Geßler

In der Landesliga Nord empfängt der FSV Grün-Weiß Ilsenburg den Möringer SV.

Ilsenburg l Nach einem missglückten Start ins Jahr 2020 mit zwei Niederlagen gegem Teams aus der Altmark wollen die beiden Harzer Fußball-Landesligisten FSV Grün-Weiß Ilsenburg und Blankenburger FV dieses Wochennde in die Erfolgsspur zurückkehren. Auf beide Teams warten Sonnabend ab 14 Uhr lösbare aber keineswegs einfache Aufgaben.

Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg (7.) trifft nach der deutlichen Niederlage in Gardelegen auf das nächste Altmark-Team, mit dem Möringer SV ist der Tabellenzwölfte im Eichholz zu Gast. „Wir wollen uns natürlich für das Spiel in Gardelegen rehabilitieren, speziell für die zweite Halbzeit, in der wir uns zu viele Fehler geleistet haben. Die erste war ja ganz ordentlich“, blickt Co-Trainer Mike Stötzner zurück. „Zuhause wollen wir natürlich drei Punkte holen, auch personell sieht es ganz gut aus. Diese Woche konnten wir mal wieder ordentlich in Gruppen trainieren“, berichtet Stötzner.

Brasilianer fehlen

Neben Hugo Camargo und Yuri Alef, die beide noch in Brasilien sind, fehlt auch Rodrigo Tschiedel do Prado nach seiner Gelb-Roten Karte. Andy Hentschel könnte aus beruflichen Gründen ausfallen. „Fraglich ist, ob der Platz das Spiel zulässt, die Entscheidung soll am Freitag fallen“, so Mike Stötzner.

BFV mit personellen Problemen

Der Blankenburger FV (5.) will sich nach der unnötigen Heimniederlage gegen Bismark die Punkte bei Union Schönebeck zurückholen. Die Elbestädter haben drei Zähler weniger auf dem Konto, rangieren aber im dicht gedrängten Tabellenmittelfeld fünf Plätze hinter den Blütenstädtern. „Gerade im Verwerten unserer Torchancen müssen wir uns im Vergleich zum Spiel gegen Bismark verbessern, darauf lag auch der Trainingsschwerpunkt in dieser Woche“, berichtet Trainer André Dzial.

Personell gibt es einige Fragezeichen. „Hendrik Neudek und Glenn Baumgartl konnten krankheitsbedingt nicht trainieren und drohen auszufallen“, so der BFV-Coach. Dazu fehlt Sebastian Fabich aufgrund seiner Gelb-Roten Karte vom Bismark-Spiel, dafür kann Kapitän Christoph Pinta nach abgesessener Gelb-Sperre wieder mitwirken. Das Hinspiel gewann Schönebeck mit 4:3.