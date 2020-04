Standpunkte der Vereinsvertreter zur Thematik Fortsetzung und Abbruch der Saison (Auszug)

„Wir als FC Einheit Wernigerode tendieren in der Harzoberliga zum Saisonabbruch und würden das Aufstiegsrecht im Fall der Ablehnung anderer Vereine dann wahr nehmen.“

Marco Marcinkowski, Abteilungsleitung FC Einheit Wernigerode

„Die sportliche Leitung unseres Männerbereiches vertritt folgende Meinung: Die Saison abbrechen und annullieren. Alle anderen Varianten machen aus unserer Sicht keinen Sinn.“

Jürgen Schröder, Vorstand FSV Grün-Weiß Ilsenburg

„Nach unserer Meinung sollte die Saison ohne Absteiger abgebrochen werden. Die Reduzierung der Harzoberliga von 16 auf 14 Mannschaften sollten wir verschieben. Im Moment steht Rieder mit 17 Spielen und 36 Punkten an erster Stelle, nur Ilsenburg II hätte bei 14 Spielen und 27 Punkten, wenn man drei Siege in den Spielen zu Grunde legt, dann bei 17 Spielen ebenfalls 36 Punkte. Da könnte man ein Entscheidungsspiel um den Aufstieg ausspielen. Ansonsten ist Rieder halt Erster und damit Aufsteiger, wenn sie wollen. Im Pokal könnte man beide Halbfinals an einem Wochenende spielen und dann das Finale, notfalls auch im September oder kurz vor Saisonstart 2020/21. Eine Verlängerung kommt glaube ich nicht in Frage, weil alle in den Ferien in den ausgefallenen Urlaub wollen, einschließlich der Schiedsrichter. Die Fortsetzung der Saison mit mehreren Spielen in der Woche scheitert an den Arbeitszeiten der Spieler und Schiedsrichter. Also wäre ein Abbruch die beste Option. Recht machen kann man es allen sowieso nicht. Mal sehen was die übergeordneten Verbände dann hoffentlich zeitnah entscheiden.“

Uwe Matz, Abteilungsleiter Blau-Weiß Schwanebeck

„Müssten oder könnten wir die Entscheidung treffen, würden wir die Saison sofort abbrechen. Dies würde dann alle Meisterschafts-, Pokal- und auch alle anderen Spiele wie Freundschaftsspiele bis 31. August betreffen. Alles andere macht keinen Sinn in unseren Augen. Letzlich entscheiden ja auch die Städte und Gemeiden, ob sie die Plätze freigeben oder nicht. Unsere Stadt fährt hier zum Beispiel eine sehr strenge Linie. Zudem wird das Kontaktverbot in den nächsten Monaten nicht soweit gelockert, dass an Fußball zu denken wäre. Gerade im Amateurbereich haben die betreffenden Spieler und Trainer aktuell viele andere Probleme. Wir denken da an Kündigungen und Kurzarbeit, aber auch an Mehrarbeit für einige. Ab Mitte Juni/Anfang Juli bekommt man keine Teams mehr zusammen und in der Woche sind Spiele auch nur sehr selten abzusichern, ob mit Kindern, Jugendlichen oder Herren. Bei der eventuellen Wertung gibt es sicher keinen Weg, der alle zufrieden stellt. Der meiste Zuspruch wäre wohl beim Modell zu erwarten, dass die bisherigen Ergebnisse zählen und es danach auch Aufsteiger gibt, aber keine Absteiger. Da es vermutlich in vielen Ligen eine unterschiedliche Anzahl an Spielen bei den Teams gibt, wäre die Wertung nach der Hinserie wohl die beste Lösung.“

Marcel Bornemann, Sportlicher Leiter Concordia Harzgerode

„Mit dieser Saison sollte es am besten gar nicht mehr losgehen. Es ist viel wichtiger für uns alle, erst einmal in das öffentliche Leben zurückzukehren. Was wir am meisten benötigen ohne in Hektik verfallen zu müssen ist Zeit. Daher wäre ich dafür, die Saison abzubrechen. Punkt, Ende, Aus. Damit wissen wir alle woran wir sind. Es wird sicher schwierig mit der Wertung. Ich denke, dass wir die Saison mit dem jetzigen Tabellenstand einfrieren und weitere Entscheidungen auf dieser Basis treffen können. Meiner Ansicht sollte es keine Absteiger geben, Aufsteiger ja. Die Harzoberliga könnte wieder auf 16 Teams aufgestockt werden, das eine Mannschaft immer spielfrei ist, finde ich suboptimal. Zurück zum 16-er Starterfeld. Lass uns die neue Saison im März 2021 beginnen und im November 2021 beenden. Das wäre auch für die Zukunft ein Modell.“

Stefan Burdack, Sportlicher Leiter Grün-Weiß Hasselfelde

„Nach den ganzen Einschränkungen, die einhergehen mit dieser Viruserkrankung, ist es mit sehr großer Sicherheit nicht jedem möglich, einfach so zur Normalität überzugehen, Und das betrifft nun einmal auch den Fußball, der ja nur ein Hobby darstellt. Dieses Hobby wird aber zur absoluten Nebensache bei solch einer Pandemie. Und genau aus diesen Gründen kann es aus meiner ganz persönlichen Sicht als Vorsitzender des Vereins, natürlich in Absprache mit den Funktionsträgern, nur einen Abbruch der Saison geben. Dieser sollte dann einhergehen mit einer Annullierung der Saison. Viele haben nicht mal alle Spiele der Hinrunde gespielt und somit nicht die Hälfte aller Spiele gemacht, wie soll es dann Aufsteiger und Absteiger geben. Dies ist die einzig logische Konsequenz und Loyalität den Vereinen gegenüber. Eine Verlängerung der Saison kommt nicht infrage, Grund ist die Verschiebung aller Maßnahmen wie Ferien, Urlaub und so einiges mehr. Es ist nur ein Hobby, andere Dinge stehen nach der Krise erst einmal im absoluten Vordergrund. Dies alles sollte bei allen Überlegungen, egal in welche Richtung, gut durchdacht werden.“

Marc Bendler, Vorstandsvorsitzender Blau-Weiß Hausneindorf

„Wir sind der Meinung, dass die laufende Saison unter den gegebenen Umständen abzubrechen ist. Nach unserer Auffassung ist eine Annullierung der Saison ohne Auf- und Absteiger die korrekte Vorgehensweise. In vielen Fällen ist eine normale Fortführung des Spielbetriebes ohne vorheriges Training nicht durchführbar. Des weiteren ist auch eine Verdichtung der Spiele (Turnierform) oder Verlängerung der Saison nicht sinnvoll. Ein Neubeginn mit der Saison 2020/21 in der selben Konstellation wie 2019/20 ist für uns das korrekte Mittel.“

Ricky Greiner, Vorstand SV Einheit Stapelburg

„Aufgrund von Corona und der weiteren Aussetzung des Spielbetriebs durch den FSA, sind wir von der SG Pansfelde auch für einen Abbruch der laufenden Saison. Da niemand weiß, wie es weitergeht beziehungsweise weitergehen kann, und es terminbedingt auch immer schwieriger wird, die laufende Saison vernünftig zu Ende zu bringen, wird auch ein Abbruch unumgänglich sein. Wir hoffen alle nur das Beste, dass es vielleicht im Sommer mit der neuen Spielzeit weitergehen kann.“

Thomas Kunze, Abteilungsleiter SG Pansfelde