Nach langem Warten aufgrund der Corona-Maßnahmen war es endlich soweit.

Wernigerode l Die Nachwuchsfußballer der JSG Wernigerode waren zur Trikotübergabe ins Autohaus Wernigerode eingeladen. Vier Trikotsätze gingen in den Besitz der Wernigeröder Nachwuchskicker über, zwei davon an die A-Junioren, zwei an die C-Junioren der Jugendspielgemeinschaft.

Geschäftsführer Holger Paschke (vorn, Zweiter von links) und sein Assistent Sascha Wiegel (vorn, rechts) überreichten den Vertreten von Germania Wernigerode die neuen Trikots.