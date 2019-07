Intensiv zur Sache ging es für die Blankenburger Fußballer am Sonnabend Vormittag. Bis zur Erschöpfung wurde mit Kampfsportler Karsten Wrede trainiert. Foto: Dominik Hechler

Der SV Germania Genrode hat den Blankenburger FV zum Testspiel empfangen.

Blankenburg l Der Test beim SV Germania Gernrode ging mit 3:1 (3:0) an den Blankenburger FV.

Damit endete der erste aktive Aufgalopp des BFV beim starken Kreisoberliga–Vertreter, der in der Rückrunde der letzten Saison kein Spiel mehr verloren hatte, erfolgreich.

Blankenburg dominiert die Partie

Der BFV begann stark, führte nach 35 Minuten bereits mit 3:0. Marcus Schwarzenberg durfte nach einem strammen Schuss ins linke untere Eck jubeln (12.). Nach Kopfball-Pfostentreffer von Hendrik Neudek vollendete Felix Reinhardt im Nachsetzen zum 2:0. Max Krumnow war nach herrlicher Vorarbeit von Neuzugang Martin Hillen kurz danach beim 3:0 erfolgreicher Torschütze. Die Dzial–Schützlinge hätten das Ergebnis bis zur Halbzeit noch höher schrauben können, aber Martin Hillen oder Max Krause fehlten noch die Genauigkeit beim Torabschluss.

Zur Halbzeit wechselten die Blütenstädter munter durch, so dass der Spielfluss etwas gehemmt wurde. Blankenburg hatte in der Folge nur noch wenig Torraumszenen. Die besten Chancen dabei vergaben Marc–Henry Huch und Tobias Rudolf.

Gernrode wurde jetzt mutiger und erspielte sich einige sehr gute Torgelegenheiten, doch BFV-Keeper Julian Effler vereitelte den Großteil davon. Nur in der 66. Minute war er machtlos. Einen Fehlpass im Spielaufbau erahnte Lucas Ullrich und vollendete zum 1:3 aus Sicht der Gernröder.

„Insgesamt war der erste Test einer mit Licht und Schatten“, so das Fazit vom Blankenburger Trainer André Dzial.

Training der anderen Art

Am Sonnabend Vormittag gab es dann mal ein Training ganz anderer Art mit Karsten Wrede (Inhaber des Selbstverteidigung- und Kampfsportstudios in Braunschweig). Gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Sarina Mautz und Schützling Ronny Steiner (er absolviert demnächst seinen zweiten MMA–Kampf) bot er ein Training bis zur Erschöpfung an. Trotz des intensiven Trainings hatten die BFV-Spieler riesigen Spaß und möchten sich auf diesem Weg auch nochmal herzlich bedanken.

Das nächste Testspiel bestreitet der Landesligist am nächsten Sonnabend, 20. Juli, um 15 Uhr beim Vertreter der Landesklasse, Oscherslebener SC. Es folgen Spiele gegen Stahl Thale und den FC Einheit.

Statistik

Blankenburger FV: Nelke (J. Effler) - Neudek, Schütz, Schwarzenberg, Hillen, Ewert, Reitmann, Reinhardt, Pinta, Krause, Krumnow ( Matznik, Rudolf, M. Effler, Huch, Kuhbach, Baumgartl).