Danny Wagenführ (Mitte. vorne) will seine langjährige Erfahrung auf dem Feld künftig an junge Spieler weitergeben und Nachwuchskickern beim Schritt in den Herrenbereich als Trainer unterstützen. Foto: Ingolf Geßler

Zur kommenden Saison wird es einen Trainerwechsel bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Osterwieck geben.

Osterwieck l Das Trainerteam Rainer Dube und Olaf Nadebor geben den Staffelstab weiter an die Nachfolger Danny Wagenführ und Bastian Hahmann.

Dube zukünftig im Nachwuchs tätig

Rainer Dube wird sich in Zukunft verstärkt um den Nachwuchs der Osterwiecker Eintracht kümmern, in der er auch schon einige Jahre tätig ist. „Wir bedanken uns bei Rainer und Olaf für die geleistete Arbeit in den letzten Jahren, die sicher nicht immer einfach war. Unter ihrer Führung hat sich die Mannschaft aber Jahr für Jahr im oberen Tabellendrittel der Harzliga wiedergefunden. Wir sind froh, dass Rainer dem Verein als Nachwuchstrainer erhalten bleiben wird“, sagt Abteilungsleiter Ulf Wagner.

„Wir wissen um die Wichtigkeit unserer zweiten Mannschaft für den Fußball in Osterwieck, werden den eingeschlagenen Weg weitergehen und verstärkt Spieler aus dem eigenen Nachwuchs im Herrenbereich integrieren, um so mittelfristig auch Spieler an die erste Mannschaft heranzuführen“, äußerte sich das neue Trainergespann.

Bilder Der 30-jährige Bastian Hahmann (rechts) steht künftig an der Seitenlinie.Fotos: privat



Die abgebrochene Saison in der Harzliga beendete die Reserve der Eintracht auf Platz Eins, absolvierte dabei allerdings mehr Spiele als die Konkurrenz aus Zilly und Sargstedt. Nach der angewendeten Quotienten-Regelung steht aber dennoch ein sehr guter dritter Platz zu Buche.