Mit starker Moral hat sich TSV 09 Wasserleben in der Harzoberliga gegen Blau-Weiß Hausneindorf ein 3:3-Unent­schieden erkämpft.

Wasserleben l Die Partie begann ausgeglichen, nach einer Viertelstunde hatte Wasserleben die ersten Tormöglichkeiten. Erst köpfte Nick Festerling nach Bröder-Freistoß unter Bedrängnis am Tor vorbei (15.), drei Minuten später zielte Benjamin Bröder aus 15 Metern daneben. Ab Mitte der ersten Halbzeit übernahmen die Hausneindorfer aber mehr und mehr das Zepter. Bei der ersten gute Chance setzte Robin Noah den Ball über die Querlatte (35.), kurz vor der Pause rettete Nick Festerling nach einem Eckball gegen Pascal Dommes (44.).

Auch nach Wiederanpfiff blieb Hausneindorf am Drücker. Bei einem gefährlichen Freistoß ging der Ball durch die Mauer, aber auch knapp am Tor vorbei (47.). Nur drei Minuten später verfehlte Lukas Grosch das TSV-Gehäuse aus 20 Metern knapp. Eine unnötiges Einsteigen im eigenen Strafraum verhalf den Gästen schließlich zur Führung, Matthias Heitmann verwandelte den daraus resultierenden Elfmeter zum 0:1 (55.). Die Wasserlebener Antwort ließ aber nur vier Minuten auf sich warten: Benjamin Bröder brachte einen Freistoß scharf in die Mitte, Nick Festerlling verwandelte mit sehenswertem Flugkopfball.

Hausneindorf hat besseres Team

Das bessere Team blieb in der Phase allerdings Hausneindorf. Jörg Büttner lenkte einen gefährlichen 30-m-Schuss von Philipp Mühlau um den Pfosten (61.). Die folgende Ecke schien schon geklärt, als ein Mitspieler angeschossen wurde und Robin Noah zur erneuten Führung traf. Im direkten Gegenzug setzte Bröder mit einem Alleingang David Tamke ins Szene, seinen etwas zu schwachen Schuss lenkte Torwart René Adelberg an den Pfosten. Wiederum nur zwei Minuten später verfehlte der nach vorn beorderte Nick Festerling das Tor nach Hamann-Eckball knapp.

Der nächste Torjubel war somit wieder auf Seiten der Gäste. Nach einem Freistoß auf den kurzen Pfosten wurde Sebastian Henze von der Wasserleber Abwehr angeschossen und der Ball landete zum 1:3 im Tor (67.). Lukas Grosch hätte vier Minuten später alles klar machen können, schoss aber aus acht Metern vorbei.

Die Wasserleber zeigten Moral und wurden durch den eingewechselten Erik Leßmann belohnt. Nach einem weiten Ball war er eher als Keeper Adelberg am Ball und köpfte zum 2:3 ein. Und Benjamin Bröder ließ nur wenig später mit einem direkt verwandelten Freistoß durch die Mauer den Ausgleich folgen (84.). Danach war Wasserleben dem Siegtreffer näher, eine hochkarätige Chance ergab sich aber nicht mehr.

Statistik

TSV 09 Wasserleben: J. Büttner - Festerling, Dziergwa, Kaiser, S. Büttner (46. Leßmann), Tamke, Just, Hamann (86. Riemer), Göpel, Roda, Bröder;

Blau-Weiß Hausneindorf: Adelberg - Sindermann, Fischer, Henze, Mühlau, Noah, Grosch, I. Wolf (55. Thiele), P. Wolf (86. Pohle), Heitmann, Dommes;

Torfolge: 0:1 Matthias Heitmann (55. Foulstraf­stoß), 1:1 Nick Festerling (59.), 1:2 Robin Noah (62.), 1:3 Sebastian Henze (67.), 2:3 Erik Leßmann (78.), 3:3 Benjamin Bröder (84.);

Schiedsrichter: Michael Eitz (Danstedt);

Zuschauer: 50