Der Blankenburger FV hat in der Landesliga Nord den TuS Schwarz-Weiß Bismark empfangen.

Blankenburg l Der Blankenburger FV verlor am Sonnabend sein Landesliga-Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Bismark 2:3 (0:1) und gab damit den vierten Tabellenplatz an die Altmärker ab.

Im Duell zweier gleichwertiger Teams entwickelte sich von Beginn an ein rassiges und temporeiches Landesliga-Spiel. Nach vielen verbissenen Zweikämpfen und vielen langen Bällen sollte der BFV den besseren Start haben.

Chancen auf beiden Seiten

Nach wenigen Minuten hatten die Blankenburger die erste gute Möglichkeit. Nach einem Freistoß, getreten von Maximilian Krause, stieg Maximilian Krumnow am höchsten und scheiterte am Torhüter der Altmärker. Anschließend folgte eine enorme Druckphase der Blankenburger. Geburtstagskind Dominik Paul scheiterte am Torhüter, ehe Robert Matznick ebenfalls gegen den Schlussmann der Schwarz-Weißen den Kürzeren zog.

Maik Effler und Sebastian Fabich erhöhten den Druck im Angriff, vergaben aber ebenfalls vor Hannes Gust. Fortan kamen auch die Gäste aus Bismark besser in die Partie und reagierten nahezu unbeeindruckt auf das Pressing der Hausherren. So vereitelte Ben Hartmann eine Großchance von Alexander Mayer. Wenige Augenblicke vor der Halbzeit entschied Referee Reiche auf Elfmeter für die Gäste. Knoblich verwandelte den fälligen Strafstoß nervenstark und setzte den Ball unter die Querlatte des Blankenburger Gehäuses. So ging es mit einem bisher glücklichen 1:0 für Bismark in die Halbzeit.

Bismark erhöht nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel bekamen die knapp 60 Zuschauer im Sportforum ein weiterhin umkämpftes Spiel geboten. Torchancen sollten sich sogar unmittelbar nach Wiederanpfiff ergeben. In der 47. Minute erzielte Carlo Rämke das 2:0 für Bismark. Der Angreifer verschaffte sich mit seinem Tempo etwas Platz auf der linken Außenseite und überwand Hartmann per Volleyschuss.

0:2-Rückstand in vier Minuten ausgeglichen

Ebenfalls unbeeindruckt, trotz 0:2-Rückstand, spielten die Blankenburger weiter guten Offensivfußball. Neuzugang Lars Mex scheiterte zweifach, bevor Sebastian Fabich nach einer Flanke deutlich das Tor verfehlte. Wiederum bekam Mex die Möglichkeit auf den Anschlusstreffer. Torhüter Hannes Gust erwies sich jedoch als starker Rückhalt und parierte sehenswert.

Dominik Paul feierte am 17. Spieltag nicht nur seinen 31. Geburtstag. Er bejubelte außerdem seinen ersten Saisontreffer. Der Linksverteidiger der Blankenburger fasste sich an der Mittelinie ein Herz, marschierte in Richtung des gegnerischen Strafraums, ließ mehrere Gegenspieler der Bismarker hinter sich und verwandelte unten links. Der Anschlusstreffer ließ das Sportforum wieder aufleben und die Gastgeber waren nun nach etlichen vergebenen Tormöglichkeiten endlich zur Stelle und wieder im Spiel.

Nur vier Minuten nach dem Anschluss bekam der zuvor eingewechselte Marcus Schwarzenberg den Ball auf seinen starken rechten Fuß und verwandelte aus gut 25 Metern mit einem eindrucksvollen Heber zum 2:2-Ausgleich.

Rämke setzt den Schlusspunkt

Blankenburg hatte nun das Zepter wieder in der Hand und drängte auf den Siegtreffer. Einzig und allein die Mannschaft von Christoph Grabau hatte etwas entgegen zu setzen. In der 85. Minute bekam Alexander Mayer das Spielgerät auf die rechte Seite und sorgte mit seinem perfekt getimten Pass auf Carlo Rämke für die Führung. Rämke verwandelte allein vor Hartmann und ließ die Gäste jubeln.

„Wir haben in der ersten Halbzeit versäumt, aus einer Vielzahl von Chancen ein Tor zu erzielen. Insgesamt fehlte am heutigen Tage die fußballerische Qualität, um gegen starke Bismarker Akzente zu setzen und Torchancen effektiv zu nutzen. In der zweiten Halbzeit kamen wir jedoch gut zurück“, lobte Trainer André Dzial trotz Niederlage seine Mannschaft.

„Letztendlich haben wir es spielerisch nicht gelöst bekommen, sondern sind überwiegend durch Standardsituationen gefährlich geworden. Durch eine Vielzahl an technischen und individuellen Fehlern haben wir diese Partie auch zurecht verloren“, schätzte Dzial ein.

Statistik

Blankenburger FV: Hartmann - Paul, Neudek, Zablinski, Matznick, Krumnow, Mex, Krause, Huch (74. Hillen), Effler (65. Schwarzenberg), Fabich.

Torfolge: 0:1 Felix Knoblich (44. Foulstrafstoß), 0:2 Carlo Rämke (47.), 1:2 Dominik Paul (63.), 2:2 Marcus Schwarzenberg (67.), 2:3 Carlo Rämke (85.);

Schiedsrichter: Melchior Reiche (Halle);

Zuschauer: 61.