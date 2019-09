Der FSV Ilsenburg besiegte den bisherigen Spitzenreiter SV Staßfurt durch Tore von Johannes Zintl und Justin Habel mit 2:1.

Ilsenburg l Endlich! Nach teilweise turbulenten insgesamt 96 Minuten hat der FSV Grün-Weiß Ilsenburg seinen ersten Saisonsieg in der Fußball-Landesliga eingefahren. Und das ausgerechnet gegen Spitzenreiter SV 09 Staßfurt, der sich im gut besuchten Eichholz knapp mit 1:2 geschlagen geben musste. Für die Treffer sorgten Johannes Zintl und der starke Justin Habel.

Erneut musste das Trainerteam umstellen, die fünf noch für die A-Junioren spielberechtigten Justin Habel, Niklas Hanns, Moritz Lange, Lucas Stötzner und Nick Urban sowie „Urgestein“ Christian Brand aus der Zweiten boten den ambitionierten Gästen nach kurzer Findungsphase ausgezeichnet Paroli. Nachdem Marc Burdack per Freistoß für die bis dahin spielbestimmenden Gäste für die erste Torannäherung sorgte (11.), biss sich die Heimelf immer besser in die Partie. Beim Heber von Brand hatte das Eichholz schon den Torschrei auf den Lippen (17.). Der schnelle Matthias Lieder wurde erst von Keeper Niklas Hanns gestoppt (21.) und dann vom debütierenden Henrique Feller geblockt (36.). Als Habel nur noch durch ein Foul gestoppt werden konnte, trat Rodrigo Tschiedel do Prado zum fälligen Elfmeter an: Gästekeeper Janich parierte sensationell (39). Burdack scheiterte kurz vor der Pause am stark reagierenden Hanns im FSV-Tor (41.).

Zweiter Strafstoß ist besser

Nach dem Wechsel machte es Johannes Zintl beim zweiten Strafstoß besser, Janich hatte Brand gefoult. Auf die Führung reagierte Staßfurt mit verstärkter Offensive. Der am langen Eck völlig freie Evgeni Denisenko schloss zu schwach ab (53.), Torjäger Matthias Härtl traf nach einem Konter statt des leeren Tores nur den Pfosten (57.). Christoph Annemüller, von Brand bedient, lupfte frei vor Janich knapp drüber (60.). Es ging in dieser Phase hin und her.

Härtl sorgte schließlich für den Ausgleich (64.), doch die Antwort folgte prompt. Justin Habel startete vom Anstoß weg ein unwiderstehliches Solo zur erneuten Führung (65.). Der Spitzenreiter versuchte alles und drückte, doch Burdack (68., Außenpfosten) und Härtl (73., Kopfball) verpassten den Ausgleich. Bei der letzten Entlastung wurde Habel beim Schuss geblockt (75.). Lange und bange Minuten mussten alle Grün-Weißen überstehen, bis Staßfurt in der letzten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter bekam. Marcel Pusch jagte den Ball über den Querbalken und löste großen Jubel bei den Gastgebern aus.

Torfolge: 1:0 Johannes Zintl (51. Foulstrafstoß), 1:1 Matthias Härtl (65.), 2:1 Matthas Habel (64.)