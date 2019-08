Der norwegische Meister Elverum Handball ist erstmals in Ilsenburg zu Gast. Foto: Verein

Zum 30. und zugleich letzten Mal veranstaltet der HV Ilsenburg das Klaus-Miesner-Gedenkturnier um den HarzEnergie-Cup.

Ilsenburg l Los geht es am kommenden Freitag. Auch zur Abschiedsvorstellung des Traditionsturniers erwartet die Handballfans in der Ilsenburger Harzlandhalle wieder ein hochkarätiges Teilnehmerfeld. Schon seit längerer Zeit hat HVI-Vereinschef Michel Löwe bekannt gegeben, dass die Tradition des Miesner-Gedenkturniers mit der 30. Auflage zu Ende geht. „Nachdem sich Lothar Schacke als langjähriger Verantwortlicher, was den Kontakt zu den Mannschaften anbelangt, zurückzieht, war es uns nicht mehr möglich, das Turnier fortzusetzen“, begründete er.

Teilnehmerfeld der Extraklasse

Vom 9. bis 11. August wird sich nochmal ein hochklassiges Teilnehmerfeld in der Harzlandhalle präsentieren. Mit den Kadetten Schaffhausen kommt der Schweizer Meister. RK Celje ist 22-facher slowenische Meister. Dazu gesellen sich „Lokalmatador“ SC Magdeburg und Pokalverteidiger TBV Lemgo. Der HK Malmö, in der kommenden Spielzeit im EHF-Cup aktiv, vertritt die schwedischen Farben. Heute soll der norwegische Meister Elverum Handball, der sich bereits mit einem Anhang von über 40 Fans angesagt hat, und wie Schaffhausen Champions-League-Teilnehmer ist, vorgestellt werden. Die Norweger sind erstmals in der Harzlandhalle dabei.

Elverum, eine Stadt von der Bevölkerung her so groß in etwa wie Blankenburg, prägt seit einigen Jahren das Handballgeschehen im Land. Das Team von Trainer Michael Apelgren ist Seriensieger. Seit 2012 gab es keinen anderen Meister. Dazu ist der Verein mehrfacher Pokalsieger.

Für den skandinavischen Club spielten schon einige bekannte Handballer, wie zum Beispiel Christian Berge, der in der Handball-Bundesliga für die SG Flensburg-Handewitt auflief und amtierender Nationalcoach Norwegens ist. Stian Tönnesen, mit dem HK Malmö ebenfalls beim Miesner-turnier dabei und ehemaliger SCM-Spieler, war in der Saison 1997/98 für Elverum aktiv.

Die Norweger freuen sich auf den handballerischen Ausflug in den Harz, bringen darum auch einen stimmungsvollen Anhang mit. Das erste Spiel im Rahmen des Miesner-Turniers in der Ilsenburger Harzlandhalle bestreiten sie am Freitagabend. Es ist die letzte Paarung des Abends, um 21 Uhr geht es gegen den Titelverteidiger TBV Lemgo. Turnierbeginn ist bereits um 17 Uhr.