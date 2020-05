Wie in allen Bereichen des Sports, ist es momentan auch bei der Sportjugend Harz ziemlich ruhig.

Halberstadt l Die Mitarbeiter aus dem Bereich Halberstadt blicken somit auf die Ereignisse zum Anfang des Jahres zurück.

Sportjugend hofft Angebote durchzuführen

Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie wurden in den Grundschulen Diesterweg in Halberstadt, Dr. Wilhelm Schmidt in Harsleben/Wegeleben und Dr. Emanuel Lasker in Ströbeck in bewährter Form die Sport AG‘s durchgeführt. In diesem Bereich haben sich die Mitarbeiter der Sportjugend Harz Bereich Halberstadt bemüht, den Kindern ein abwechslungsreiches Sportangebot zu bieten.

Ein weiteres Event aller Schulen war das Ablegen des Fußballtechniker-Abzeichens, das von der Sportjugend Harz betreut wurden. Dabei ist nicht unerwähnt zu lassen, dass auch die 5. bis 8. Klassen der Sekundarschule Freiherr von Spiegel das Abzeichen erfolgreich ablegen konnten. An der Durchführung waren die Mitarbeiter unter der Federführung von Jürgen Pieper, Holger Blumentritt und Olaf Pusch beteiligt.

Aber auch ein Eishockey-Turnier stand am Anfang des Jahres auf dem Programm, hier sicherte sich das Team der Sportjugend den Siegerpokal.

Ab März machte das Coronavirus den geplanten Aktivitäten einen Strich durch die Rechnung, dies betrifft neben den Sportveranstaltungen auch die Sport AGs, die zurzeit ruhen. „Wir wünschen uns, dass sich die Lage bessert und wir als Mitarbeiter der Sportjugend gemeinsam mit den Kindern wieder die Sport AGs durchführen können“, so Olaf Pusch.