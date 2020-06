Im Rahmen der Aktion „Volksstimme bewegt“ zu ihrem 130. Geburtstag hat ein Harzer Läufer Kilometer für den guten Zweck zurückgelegt.

Stapelburg l Roland Jahn, im Kreis der Harzer Läufer durch die Laufgruppe „NIX tun kann JEDER“ bestens bekannt, meisterte im Laufschritt den Weg zum Brocken.

„Ich kann zwar noch keine ,130 Jahre Volksstimme lesen‘ vorweisen. Aber aufgrund meines digitalen Zeitungs-Abo bewegt mich meine Heimatzeitung eh jeden Morgen und in den Tag. Meine täglichen Morgen-Rituale bestehen darin: kleine Joggingrunde und Volksstimme lesen“, schrieb Roland Jahn auf die Aktion zum 130. Geburtstag seiner Tageszeitung. „Ja bin also dabei und folge dem Startschuss für das virtuelle Sportevent ,Volksstimme bewegt‘“, kündigte der Stapelburger sein Vorhaben an.

Brocken-Wanderung zum Jubiläum

Zu seinem runden Geburtstag hat er seine Ankündigung wahr gemacht und sich früh morgens auf den Weg zum höchsten Berg Norddeutschlands. „Gerne habe ich meine ,Androhung‘ in die Tat umgesetzt . Mein Jubiläumsgeburtstag war ein sehr willkommener Grund, mich mal wieder etwas mehr zu bewegen. Gemeinsam mit meinem sportlichen Sohn Dieter habe ich mich auf die bekannte Brockenlaufstrecke begeben. Wir sind um 4 Uhr in Ilsenburg gestartet, haben uns nach 13 Kilometern bergauf den Sonnenaufgang angesehen und sind dann vom Brockengipfel wieder 13 Kilometer bergab gelaufen. Annähernd 26 Kilometer – und das Ganze bei bestem Laufwetter, fast Windstille und mutterseelenallein“, erzählt Roland Jahn.

Bilder Ein Erinnerungsfoto mit dem sportlichen Sohn Dieter (links) am bekannten Stein am Brockengipfel durfte natürlich nicht fehlen.



Die Startnummer zur Aktion „Volksstimme bewegt“ wurde mit Informationen rund um den Geburtstagslauf versehen.Foto: Roland Jahn



Als „kleine Beweise“ schickte Roland Jahn zwei Fotos vom Brockengipfel und das seiner Startnummer, die er im Rahmen der Aktion „Volksstimme bewegt“ zugemailt bekommen hatte.

„Meine Motivation zur Teilnahme bestand nicht darin, einen Preis abzusahnen. Im Gegenteil. Für jeden gelaufenen Kilometer würde ich selbst einen kleinen Spendenbeitrag definieren. Als Opa von zwei gesunden Enkelkindern ist es mir ein besonderes Bedürfnis, auch den Kindern und Menschen etwas zurückzugeben, denen es nicht so gut geht“, erklärt Roland Jahn die Beweggründe für seine Spendenaktion. „Selbstverständlich habe ich meine Zusage eingehalten und eine Spende an das Kinderhospiz Mitteldeutschland überwiesen“, berichtet Roland Jahn.

Dies war nicht die erste gemeinnützige Aktion des Stapelburger Laufenthusiasten. Roland Jahn ist Mitglied im Verein KinderLachen009 Rügen und nahm schon zweimal an der „Tour der Hoffnung“ teil.