Bei den Bezirksmeisterschaften im Straßenlauf in Magdeburg gewannen die Athleten des Harz-Gebirgslaufverein sechs Titel und sechs Medaillen.

Magdeburg l Die flache Strecke im Rotehornpark bescherte den Aktiven tolle Zeiten, obwohl es fast schon zu warm war. Das sonnige Frühlingswetter zog insgesamt 120 Teilnehmer aus 13 Vereinen in die Landeshauptstadt und war nach dem verregneten Cross Balsam für die Läufer. Die Nachwuchsathleten des Harz-Gebirgslaufvereins bewiesen einmal mehr ihr gute Form und knüpften an die letzten Erfolge an.

Gleich im Auftaktrennen über drei Kilometer eroberten die Harzer drei Bezirksmeistertitel. Als erster Athlet lief Erik Brandecker als Sieger der M11 über die Ziellinie. Damit wiederholte der HGL-Läufer seinen Vorjahressieg und blieb in 11:58 min als Einziger in diesem Lauf unter zwölf Minuten. Nur knapp dahinter kam Jan Schulz in 12:04 min ins Ziel und gewann bei seinem Debüt auf dieser Strecke den Titel der M 10. Beide konnten sich über eine weitere Goldmedaille freuen, gemeinsam mit Hennes Peter liefen sie in 36:43 min mit großem Vorsprung vor dem SC Magdeburg zum Mannschaftssieg der U12. Hennes wurde zudem Dritter der M11 in 12:41 min. Das gute Abschneiden komplettierten Linus Rinke und Levin Lang (beide M10) als Sechster in 13:39 min bzw. Siebter in 13:48 min.

Malena Bielas läuft zum Bezirksmeistertitel

Eine erfolgreiche Titelverteidigung gelang im zweiten 3-km-Rennen auch Felix Wehr. Als Zweiter insgesamt und Sieger der M12 lief er sehr gute 11:36 min. In diesem Lauf überraschte Sara Schulz mit dem Gewinn der Silbermedaille in der W12 in 12:29 min. Dahinter erkämpfte Magdalena Walter einen guten fünften Platz in 12:54 min. Auch in der Teamwertung der U14 wurde es der fünfte Platz in 39:52 min. Zur Mannschaft gehörte neben Sara und Magdalena noch Pia-Feline Damrau, die in der W13 in 14:29 min Zehnte wurde.

Für einen Paukenschlag sorgte Malena Bielas (W14) im 5-km-Lauf. Zeitgleich mit der Zweitplatzierten hatte sie in 24:27 min knapp die Nase vorn und freute sich somit über ihren ersten Bezirksmeistertitel. In der Mannschaftswertung kam noch eine Silbermedaille dazu. Gemeinsam mit Pauline Dieckmann und Lea Brandecker landete sie in 1:08:25 min hinter den favorisierten Läuferinnen des SC Magdeburg auf Rang zwei. Pauline wurde in 20:53 min Vizemeisterin der W 15, Lea kam in 23:05 min auf den sechsten Platz. Bei ihrem Debüt auf der 5 km-Strecke wurde Nina Boje in der W14 gute Fünfte in 25:11 min.

Ein kompletter Medaillensatz

Für die Trainingsgruppe von Wilhelm Lutter gab es einen kompletten Medaillensatz. Jona-Jean Kuchinke sicherte sich über 10 Kilometer den Bezirksmeistertitel der U20 in 38:56 min. Etwas schneller war Aurelio Kischkies, der in 38:44 min Vizemeister der U18 wurde. Bronze ging an Angelina Günther in der Weiblichen Jugend U18 in 45:52 min.

Einziger Vertreter des SV Lok Blankenburg war Niklas Stephan, der in Magdeburg ein erfolgreiches Debüt über drei Kilometer feierte. Der Zehnjährige erreichte als Fünfter seiner Altersklasse in 13:35 min das Ziel.