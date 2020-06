Die Kloster-Apotheken in Blankenburg sind seit kurzem Partner des SV Lok Blankenburg.

Blankenburg l Die junge Leiterin der Kloster-Apotheke, Henriette Dumeier, und ihre Mutter Annette, Inhaberin der Kloster- und Sonnen-Apotheke, sind seit kurzem Partner der Leichtathletik-Abteilung des SV Lokomotive Blankenburg.

Dumeier finden Interesse am Sport

In der Freizeit ist Annette Dumeier schon seit langer Zeit Nordic Walkerin. Ihre Tochter Henriette hat seit der Gründung, besser gesagt seit dem Neustart der neuen Laufgruppe durch Donald und Elke Rosenthal im Herbst 2019, intensiv mit dem Laufen begonnen. Mittlerweile ein bisschen wettkampferfahren geworden, hat Henriette Dumeier bereits einen Halbstundenlauf bei der Winterlaufserie in Quedlinburg bestritten.

„Lektionen in Sachen Athletik, Laufdynamik, Koordination, Ausdauertraining etc. vermittelten mir eine verbesserte Physis“, sagte Henriette Dumeier. Das Laufen helfe ihr im Arbeitsalltag, der geprägt ist von vielem Stehen in der Apotheke. Ebenso kommt ihr zugute, dass die gestiegene Ausdauer für die Durchführung und Erledigung aller Tätigkeiten spürbar wirkt.

Den Leichtathletik-Sport unterstützen

Kurz vor der Absage des Regensteinlaufs im März diesen Jahres haben Mutter und Tochter Dumeier ihre Bandenwerbung im Blankenburger Sportforum installieren lassen und den damit verbundenen Vertrag mit der Abteilung Leichtathletik geschlossen. „Wir wollen langfristig orientierte Partner der Leichtathletik sein“, so Annette und Henriette Dumeier.

Dabei schweben ihnen nicht nur große, sichtbare und zum Teil relativ kostenaufwändige Hilfen vor, sie wollen sich im Rahmen der nächsten ins Haus stehenden Wettbewerbe in Sachen Volkssport, beispielsweise bei der Ausstattung des Erste-Hilfe-Sets und der Anschaffung eines Pavillons mit eigenem Schriftzug „ins Zeug legen“. Vorbildhaft formulieren Mutter und Tochter Dumeier darüber hinaus ihren Anspruch, etwas für die Gesundheit und Fitness der Blankenburger Bevölkerung tun zu wollen.

Für diese Engagement bedankte sich die Leichtathletik-Abteilung des SV Lok Blankenburg in Person von Mike Horn Anfang des Monats bei einem Fototermin vor der neuen Werbebande symbolisch mit einem Blumenstrauß.