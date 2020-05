Im August 2019 sicherte sich der Harzer Schwimmverein 2002 mit einem seiner tollen Projekte zum wiederholten Mal den Sieg auf regionaler Ebene. Hans-Heinrich Haase-Fricke (Dritter von links) und Heino Oehring (rechts) vom Vorstand der Harzer Volksbank überreichten den „Großen Stern des Sports“ in Bronze an Vereinschef Volker Hoffmann, Babette Scharmach und Tina Middermann (von links). Foto: Ingolf Geßler

Seit nun mehr 17 Jahren gibt es den Wettbewerb „Sterne des Sports“.

Wernigerode l Und auch 2020 belohnen die Volksbanken und Raiffeisenbanken und der Deutsche Olympische Sportbund bei Deutschlands wichtigstem Vereinswettbewerb wieder das ehrenamtliche Engagement der Sportvereine.

Sportvereine leisten jeden Tag einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Sie sorgen beispielsweise dafür, dass wir gesund und fit bleiben, bieten ihren Mitgliedern ein zweites Zuhause und haben für alle Wünsche oder Sorgen ein offenes Ohr. Viel zu selten bekommen sie für ihr gesellschaftliches Engagement die Anerkennung, die sie verdienen. Das wollen die Volks- und Raiffeienbanken und der Deutsche Olympische Sportbund mit dieser Aktion ändern: Ab dem 1. Mai 2020 sucht die Harzer Volksbank, die den Wettbewerb vom ersten Jahr an begleitet, die „Sterne des Sports 2020“.

Harzer Volksbank unterstützt den Wettbewerb

„Wir haben in dieser Sache, den ,Sternen des Sports‘, richtig Herzblut“, so Hans-Heinrich Haase-Fricke, Vorstandssprecher der Harzer Volksbank. „Das ehrenamtliche Engagement ist wahrscheinlich in der aktuellen Zeit wichtiger denn je. Daher freuen wir uns, dass der Wettbewerb auch in diesem Jahr stattfinden kann und wir die regionalen Vereine weiter unterstützen können.“

Mitmachen können alle Sportvereine aus der Region. Bewerbungen sind ausschließlich online über die Internetseiten www.harzer-volksbank.de/sterne-des-sports oder www.sterne-des-sports.de möglich. Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2020.

Die „Sterne des Sports“, auch der „Oscar des Breitensports“ genannt, haben sich seit ihrer Premiere im Jahr 2004 zu Deutschlands wichtigstem Vereinswettbewerb entwickelt. Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) und der Deutsche Olympische Sportbund zeichnen dabei gemeinsam Sportvereine für ihr soziales Engagement aus. Mehr als fünf Millionen Euro Preisgelder sind über die „Sterne des Sports“ in den vergangenen Jahren in den Breitensport geflossen.

Ehrenamt steht im Mittelpunkt

Bewerben können sich alle Sportvereine, die unter dem Dach des DOSB organisiert sind. Dabei geht es nicht um „höher, schneller, weiter“, sondern um Werte wie Fairness, Toleranz, Verantwortung oder Klimaschutz. Im Mittelpunkt stehen das gesellschaftliche Engagement der Sportvereine und der Verdienst ihrer ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Die eingereichten Konzepte der Sportvereine aus der Region werden von einer kompetenten Jury ausgewertet.

Der Wettbewerb „Sterne des Sports“ geht über drei Ebenen: Auf der lokalen Ebene wartet auf den Sieger der „Große Stern des Sports“ in Bronze, ausgezeichnet von der Harzer Volksbank und dem KreisSportBund Harz. Der Gewinner qualifiziert sich für das Finale auf Landesebene. Bei der Preisverleihung des „Großen Stern des Sports“ in Silber, die von den Landessportbünden und den regionalen Genossenschaftsverbänden ausgerichtet wird, konkurrieren die Sportvereine um das Ticket nach Berlin. Hier werden dann beim Bundesfinale im jährlichen Wechsel von der Bundeskanzlerin oder dem Bundespräsidenten die Finalisten für ihr gesellschaftliches Engagement mit dem „Großen Stern des Sports“ in Gold ausgezeichnet.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.sterne-des-sports.de. Für weitere Fragen rund um den Vereinswettbewerb der„Sterne des Sports“ der Harzer Volksbank steht Marina Dresch vom Marketing direkt in der Filiale (Gustav-Petri-Straße 6, 38855 Wernigerode) oder per E-Mail unter marina.dresch@harzer-volksbank.de zur Verfügung.