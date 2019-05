Die Herren 30+ vom Tennisclub Wernigerode haben ihre Feuertaufe in der Regionalliga Nord/Ost mit Bravour bestanden.

Wernigerode l Gegen den TC Barrier aus Bremen, Vizemeister der letzten Saison, erzielte das Team um Mannschaftsleiter Stephan Sterzik zum Saisonauftakt einen 5:4-Heimsieg.

Das Debüt in der zweithöchsten Liga Deutschlands mussten die Wernige­röder ohne ihre Nummer drei, Martin Emmrich, bestreiten. Der ehemalige Davis-Cup-Spieler ist berufllich in den USA stark eingespannt, ein Einsatz in dieser Saison erscheint aktuell fraglich. Umso besser schlugen die Neuzugänge des Wernigeröder Teams ein, allen voran die an Nummer eins und zwei gesetzten Martin Fafl aus Tschechien und Przemyslaw Lesniewski aus Polen. Letzterer fegte zu Beginn der Partie den in gleicher Leistungsklasse eingestuften Tobias Kuhlmann mit 6:1 und 6:1 vom Platz.

Dennoch lag der TC Wernigerode nach der ersten Einzelrunde im Hintertreffen. Stephan Sterzik war an Nummer vier beim 0:6, 1:6 gegen Florian Hartje chancenlos. Jiri Supol kämpfte sich nach 0:6 und 0:4 im zweiten Satz noch einmal auf 3:4 heran, musste sich aber mit 4:6 geschlagen geben.

Timme gewinnt knapp

In der zweiten Einzelrunde waren es dann erneut die Top­leute auf Seiten des TC Wernigerode, die mit ihren Siegen den Ausgleich herstellten. Der an Nummer eins spielende Tscheche Martin Fafl ließ Florian Dill beim 6:0, 6:1-Sieg nicht die Spur einer Chance. André Timme haderte im ersten Satz lautstark mit seinem Spiel, setzte sich letztlich aber im umkämpftesten Einzel gegen Till Heilshorn mit 7:5 und 6:3 durch. Noch nicht zu seinem Leistungsvermögen fand der dritte Neuzugang, Leszek Wrzesien. Der Pole agierte zu aufgeregt, die Umstellung von der Halle auf den Sandplatz machten ihm zu schaffen. Am Ende unterlag er Markus Andresen mit 2:6, 4:6. Bei einer ausgeglichenen Einzelbilanz von 3:3-Siegen mussten somit die Doppelpartien über den Ausgang der Partie entscheiden.

Entscheidung in den Doppeln

Hier ging der Matchplan des TC Wernigerode voll auf, die beiden ersten Doppel fuhren mit sicheren Siegen die noch fehlenden Punkte zum Auftaktsieg ein. Im ersten Doppel besiegten Przemyslaw Lesniewski/André Timme die Gästepaarung Tobias Kuhlmnann/Till Heilshorn mit 6:1, 6:1. Ähnlich kurzen Prozess machte die tschechische Paarung Martin Fafl/Jiri Supol beim 6:1, 6:2-Erfolg mit dem Barrier-Duo Florian Hartje/Mike Uhde.

Auch das dritte TCW-Doppel, Tom Glücklederer/Leszek Wrzesien fand mit zunehmender Dauer gegen Markus Andresen/Florian Zeichner immer besser ins Spiel. Der erste Satz ging mit 3:6 verloren, im zweiten Durchgang kämpften sich die Platzherren nach einem 3:5-Rückstand in den Tie Break. Hier musste sich das Duo mit 6:7 geschlagen geben, am erfolgreichen Saisonauftakt änderte dies nichts.

An diesem Wochenende sind die Wernigeröder spielfrei, der ursprüngliche Gegner, THC Ahrensburg, hatte sein Team vor Saisonbeginn aus dem Spielbetrieb zurück gezogen. Die nächste Standortbestimmung gibt es am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen den SC Victoria Hamburg, der mit einem 9:0-Auftaktsieg beim Hermsdorfer Sport-Club seine Anwartschaft auf eine Top-Platzierung unter Beweis gestellt hat.