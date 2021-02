Wegen der Corona-Eindämmungsverordnung ruht der Tischtennissport auch im Landkreis Harz weiter bis Anfang März.

Halberstadt l Danach sollen die restlichen Spiele der Hinrunde ausgetragen und mit einer einfachen Hauptrunde beendet werden.

In der elf Teams starken 2. Kreisklasse wurden größtenteils über die Hälfte der zehn Hinrundenspiele absolviert. Bis zum Beginn des Lockdown wird das Klassement vom TuS Elbingerode III angeführt, der bisher sieben Spiele ausgetragen hat. Die Oberharzer starteten zwar mit einer 4:8-Niederlage beim HTTC Wernigerode V ins Spieljahr, landeten aber danach vier hohe Siege in Folge.

Germania-Teams im Mittelfeld des Tableaus

Danach kam der Tabellenführer gegen den HTTC Wernigerode IV über ein Unentschieden nicht hinaus, bevor man mit dem WSV Güntersberge II den ärgsten Verfolger mit 9:3 auf Distanz hielt. Von den sieben Spielen der Elbingeröder Dritten hatten Dannhauer (6), Schröder (4), Martinek (6) und Brandt (4) die meisten Einsätze. Sollten sich die Elbingeröder in den noch ausstehenden drei Spielen der Hinrunde keinen Ausrutscher mehr erlauben, ist ihnen die Tabellenführung nicht mehr zu nehmen.

Auf den folgenden Plätzen haben der WSV Güntersberge II als Tabellenzweiter und Germania Halberstadt VIII als Vierter bereits acht Spiele absolviert. Mit einem Spiel weniger rangiert der HTTC Wernigerode IV auf dem dritten Tabellenplatz. Bei der Güntersberger Zweiten stehen den bisher fünf Siegen drei Niederlagen gegenüber. Die meisten Einsätze hatten K.-H. Müller (5), Gloza (7), Küh (5), G. Müller (6) und Wang (6).

Der HTTC Wernigerode V hatte hinsichtlich der Tabellenkonstellation mit den 8:4-Siegen gegen Güntersberge II und Elbingerode III einen optimalen Start. Nachdem im vereinsinternen Duell auch die vierte Mannschaft mit 8:4 besiegt wurde, beendete die Heimniederlage gegen Gernrode III und ein Unentschieden gegen Post Wernigerode III die Siegesserie. Die meisten Einsätze hatten Sohl (7), Retzlaff (5), Greue (4) und Reder (6).

Dass sich bei Germania Halberstadt die achte vor der siebten Mannschaft platziert hat, ist zum einen zwei mehr ausgetragenen Spielen und zum anderen dem Sieg der Achten gegen die Siebte geschuldet. Germania VIII hat nach acht Spielen vier Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf dem Konto. Bei Germania VII stehen nach sechs Begegnungen vier Siege gegen und zwei Niederlagen zu Buche. Während in der Achten E. Heucke (8), Bolte (7), Heidemann (8) und F. Heucke (6) die meisten Einsätze hatten, waren es in der VfB-Siebten Schröter (6), Schmidt (4), Misgeiski (6) und Drost (3).

Mittelfeld der Tabelle dicht zusammen

Beim HTTC Wernigerode IV kamen in fünf Spielen neben Helmold (4), Sachtleben (3), Grundmann (5) vier Ersatzspieler aus der fünften Mannschaft zum Einsatz. Das Punktekonto der HTTC‘ler von 7:3 resultiert aus drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Wobei die Mannschaft hinsichtlich der in der Hinrunde noch auszutragenden fünf Spiele mit Sicherheit noch um einige Tabellenplätze nach oben klettern sollte.

Auf Tabellenplatz sieben weist Germania Gernrode III mit 6:6-Zählern nach sechs Spielen ein ausgeglichenes Punktekonto aus. Rekordverdächtig indes ist, dass die Gernröder Dritte in diesen sechs Begegnungen zwölf Spieler*innen einsetzten, von denen Hause (4) und Ortner (3) die meisten Einsätze hatten.

Mit ebenfalls ausgeglichenem Punktekonto von 5:5, aber in konstanter Besetzung, ging die vierte Mannschaft des Wernigeröder SV in die Zwangspause. Für die Rot-Weißen kamen in fünf Spielen Zimmermann, Tankalowitsch, Bartels und Kcink je fünfmal zum Einsatz.

Germania IX noch punktlos

Der Tabellenkeller beginnt bei Post Wernigerode III. Wobei bei den Post‘lern in acht Spielen Grafenhorst (8), Manger (6), Blume (4) und Wopat (4) am meisten eingesetzt wurden. Einem Sieg und einem Unentschieden stehen ausnahmslos Niederlagen gegenüber. Auf dem zehnten Tabellenplatz hat der Wernigeröder SV V mit Sassa (5), Feldmann (4), Schacht (4) und Kürten (3) Einsätzen nach fünf Spielen ebenso erst die Hälfte der Hinrundenspiele ausgetragen wie das Tabellenschlusslicht Germania Halberstadt IX. In der Neunten hatten Köpke (5), Gorges (4), Lüddecke (3) und Kreß (3) die meisten Einsätze.

Die Einzel-Rangliste der 2. Kreisklasse wird von Edwin Heucke (VfB Germania Halberstadt VIII) mit einer Bilanz von 21:3-Spielen angeführt.