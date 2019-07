Am Ende der Veranstaltung stellten sich alle Sieger und Gewinner zu einem gemeinsame Foto auf. Foto: Uta Müller

Melanie Piatkowski vom Brockenlaufverein Ilsenburg sichert sich den ersten Platz beim Hasselfelder Wettbewerb.

Hasselfelde (cus) l Am ersten Juliwochenende fand die 23. Auflage des traditionellen Hasselfelder Triathlonwettbewerbs statt. Der Veranstalter war wie in jedem Jahr der Skiverband Sachsen-Anhalt und der Sportverband für den Naturschutz.

Daniel Ragoß ist ganz vorne mit dabei

Bei angenehmen Temperaturen zeigten die Sportler Bestleistungen. Dabei mussten alle Athleten Schwimmen, Fahrrad fahren und Laufen. In der Altersklasse ab 17 Jahre männlich (440 m Schwimmen, 15 km Fahrrad, 4 km Crosslauf) holte Stefan Lindner aus Oschatz mit einer Gesamtzeit von 56:45 Minuten den ersten Platz. Knapp dahinter kam Daniel Ragoß vom NSV Wernigerode mit einer Zeit von 1:01:36 Stunde ins Ziel. Der dritte Platz ging an Dominic Fehse (1:04:10 Stunde) von „Kerngesund“.

Bei den Frauen in der gleichen Altersklasse (220 m Schwimmen, 7,5 km Fahrrad, 2 km Crosslauf) ging der erste Platz an Melanie Piatkowski vom Brockenlaufverein Ilsenburg. Die ehemalige Trainerin des Fußball-Landesligisten FSV Grün-Weiß absolvierte die vorgeschriebenen Strecken in 1:15:30 Stunde und freute sich sehr über ihr gutes Ergebnis.

Bilder Bei den gemischten Staffeln teilten sich die Sportler die einzelnen Disziplinen unter einander auf. Foto: Uta Müller



Freuten sich über Platz eins in der Mixed Staffel: Melanie und Moritz Martin sowie Jonas Köhler, die beide auch im Radsport aktiv sind. Foto: Uta Müller



Platz zwei sicherte sich Christiane Koch von der TSG GutsMuths aus Quedlinburg, die nach 1:16:07 Stunde im Ziel ankam. Sophie Reulecke schaffte es ebenfalls auf das Siegertreppchen, sie holte für den Wintersportverein Elbingerode mit 1:28:11 Stunde einen beachtlichen dritten Platz heraus.

25 Sekunden trennen den Zweiten vom Dritten

Bei den Staffeln weiblich ab 17 Jahre (440 m Schwimmen, 15 km Fahrrad, 4 km Crosslauf) siegte der NSV Wernigerode mit Susann Korzonneck, Annalena Jödecke und Rita Jödecke mit 1:22:58 Stunde.

Bei den Männern schaffte es der SV Hasselfelde (0:59:25 min), sich mit Nicky Ehrlich, Marco Krebs und Hannes Moring durchzusetzen. Auf Platz zwei kamen Christian Korzonnek und Carsten Joedecke vom NSV Wernigerode mit 1:10:07 Stunde. Einen knappen dritten Platz sicherten sich Fabian und Michael Posselt sowie Fabian Reinsdorf von Grün-Weiß Hasselfelde mit 1:10:32 Stunde.

Bei der gemischten Staffel kamen Moritz und Melanie Martin sowie Jonas Köhler vom SV Hasselfelde auf den ersten Platz. Ihnen gelang nach 1:11:23 Stunde die Beendigung des Parcours. Moritz Martin überzeugte vor allem auf dem Rad, ist er doch „hauptberuflich“ für den HRSC Wernigerode erfolgreich unterwegs.