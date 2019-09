Ein sehenswertes Spiel lieferten die E-Juniorenkicker des Blankenburger FV und FC Einheit Wernigerode ab, die in weiß gekleideten Blütenstädter behielten mit 6:0 die Oberhand. Foto: Jörg Keßler

Jubel, Trubel, Heiterkeit hat den ganzen Tag über zum 125-Sportjubiläum des SV "Glück auf" Hüttenrode geherrscht.

Hüttenrode l Schon am Vormittag gab es beim Kindersportfest, das der Sportverein traditionell mit der Kindertagesstätte und dem Hort vorbereitet und organisiert hatte, vielseitige Wettbewerbe im Sprint, Ballweitwurf und anderen Disziplinen. Fast 40 Knirpse im Alter von zwei bis acht Jahren wetteiferten um gute Ergebnisse und freuten sich bei den anschließenden Siegerehrungen über die Anerkennungsmedaillen, die eine Firma aus Leipzig zur Verfügung gestellt hatte. Übrigens konnten alle Teilnehmer auf das Siegerpodest klettern – da waren Freudentränen wohl keine Seltenheit. Zum Abschluss wurde vor dem Sportmuseum ein großes Gruppenbild geschossen, das künftig die Erinnerungstafeln schmücken soll. Im Anschluss gab es für alle das Kinderleibgericht – Nudeln - kostenfrei spendiert vom Sportverein. Für die Muttis und alle anderen hatte Henry wieder eine köstliche Mahlzeit bereit.

Auf der Tennisanlage, die ansonsten leider viel zu wenig genutzt wird, trafen sich Hüttenröder Sportfreunde erstmals zu den Dorfmeisterschaften. Günter Beckmann wurde als ältester Teilnehmer und auch als sonstiger Nutzer mit einem Sonderpokal geehrt.

Nachwuchs läuft auf zur Champions-League-Hymn

Nach der Mittagspause waren die Nachwuchskicker an der Reihe, die beiden E-Junioren-Mannschaften vom Blankenburger FV und FC Einheit Wernigerode liefen nach der Vereinshymne und Champions-League-Melodie auf das Spielfeld. Unter der Leitung von Schiedsrichter Kurt Hillemann – in den Hüttenröder Fußball-Glanzzeiten vor einem halben Jahrhundert einer der besten Torjäger in der Bezirksklasse – setzten sich die robusteren Blütenstädter mit 6:0 durch. Trainer Daniel Rudolph, Hüttenröder Urgestein und als Helfer im Vereins immer einsatzbereit, konnte mit seinem Team sehr zufrieden sein. Der Gastgeber sagt beiden Vereinen auf diesem Weg noch eimmal ein herzliches Dankeschön.

Bilder Zum Jubiläum „125 Sportbewegung in Hüttenrode“ hatte der SV „Glück auf“ auch ehemalige Fußballer und Vereinsmitglieder ...



Anschließend folgte das Turnier der Alt-Herren, durch kurzfristige Absagen waren nur drei Teams am Start. Letztendlich setzten sich die Blankenburger Alt-Herren BFV/VfB vor der Spielgemeinschaft Elbingerode/Wernigerode und dem Gastgeber durch. Dabei freuten sich die Hüttenröder, und mit ihnen die zahlreichen Zuschauer, über eine besondere Auszeichnung: Marten Wollenhaupt wurde als bester Keeper geehrt.

Viele Ehemalige folgen der Einladung

In einer Turnierpause organisierten die Gastgeber das große Fußballerbild vor dem Sportmuseum, viele Ehemalige waren der Einladung gefolgt. Unter ihnen Kurt Jordan und Otto Bergen, die 1949 in der Jugend- bzw. Schülermannschaft dem runden Leder nachjagten. Gekommen waren auch Werner Schütz, Günter Keßler, Bodo Charwat, Willi Mämecke, Reinhard Rieche und viele andere aus alten Hüttenröder Fußballzeiten. Sie alle finden sich und ihre damaligen Aktivitäten in den Sportchroniken wieder, die der Verein im Sportmuseum allen Interessenten regelmäßig präsentiert. Dazu kommen viele Bildertafeln – nicht nur vom Sport –, die eigentlich nicht nur auf der Sportanlage gezeigt werden sollten.

Die Aktivitäten des Vereins würdigten auch Philipp Eyselt in Vertretung des Blankenburger Bürgermeisters Heiko Breithaupt, Jörg Augustin vom KreisSportBund Harz und Ortsbürgermeister Frank Wieckert. Ihnen wurden Bildersammlungen aus längst vergangenen Zeiten überreicht. Der Sportlerball im Birkenwäldchen bildete am Abend den Abschluss eines überaus gelungenen Tages.

Der Verein sagt allen Teilnehmern und Gästen, aber auch seinen engagierten Helfern, die dieses seltene Jubiläum „125 Jahre Hüttenröder Sportbewegung“ zu einem schönen Erlebnis werden ließen, ein herzliches Dankeschön. Blau und weiß leuchtete die „125“, in Szene gesetzt von DeRaschko, bevor der Alltag wieder auf der Sportanlage „Glückauf“ einkehrte.