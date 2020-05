Die Abteilung Wandern des MSV Eintracht Halberstadt feiert im kommenden Jahr ihr 40-jähriges Bestehen.

Halberstadt l Nach den Ausführungen zur Gründung der Sektion am 12. November 1981 und den Veranstaltungen des Jahres 1982 stehen heute die Jahre 1983 und 1984 im Mittelpunkt.

Verein zeigt sich sehr aktiv

Das Sportjahr 1983 der Sektion Wandern begann am 6. Januar mit einer Mitgliederversammlung mit 27 Teilnehmern. Nach der Verkündung der Wandertermine wurden zehn Paar von der BSG-Leitung zur Verfügung gestellte Wanderschuhe verteilt sowie vom Deutschen Verband für Wandern, Bergsteigen und Orientierungslauf der DDR, Bezirksfachausschuss (DWBO-BFA) Magdeburg gelieferte Startbücher, Liederhefte und DWBO-Aufnäher verkauft. Drei Tage später fand die erste Wanderung des Jahres statt.

Ab 6. Februar erwarben die aktiven Mitglieder Ilse Ulrich, Lothar Böttcher, Manfred Fiedler, Stefan Kegler, Hans-Joachim Pust und Volker Warnecke in einem mehrtägigen Lehrgang in der Sportschule Halberstadt und der Jugendherberge Wernigerode die Übungs-/Wanderleiter-Stufe I. Als unmittelbare Folge führte die Sektion die vom DWBO herausgegebene Abrechnung der Wanderungen nach Punkten ein: 100 Meter Aufstieg, 200 Meter Abstieg oder ein Kilometer Länge ergaben je einen Punkt darüberhinaus gab es Zuschläge für Schnee und Alter. Diese Abrechnung war zwar gerecht, aber sehr aufwändig, so dass sie nach einigen Jahren bei den Halberstädtern wieder abgeschafft wurde. Nur die Anzahl der absolvierten Kilometer hat weiterhin Bestand in der permanenten Statistik für jedes Mitglied der jetzigen Abteilung Wandern.

Ab März wurde von Volker Warnecke begonnen, die „Volksstimme“ in die Sektionsarbeit einzubeziehen: Erstmals erfolgten die Vorstellung der Sektion Wandern und in größeren Abständen die Ankündigung einer Wanderung. Bei der ersten Gruppenfahrt in die Tschechoslowakei mit dem DWBO-BFA Halle wanderten elf Teilnehmer im September unter der Führung von Sportorganisator Hans-Joachim Pust „Auf Partisanenwegen“ 162 Kilometer im Gebiet Mala Fatra/Orava-Stausee. Übernachtet wurde im „Autocamp Turiec“ in der Nähe von Martin.

Neuwahlen 1983

Am 23. September erfolgte die Neuwahl der Sektionsleitung mit Sektionsleiterin Ilse Ulrich,Stellvertreter Kurt Volp und Kassiererin Gabi Fiedler. Als Wanderleiter wurden Hans-Joachim Pust (Ausland), Lothar Böttcher, Manfred Fiedler und Volker Warnecke (Reserve: Stefan Kegler) bestätigt. Das erstmals notierte Durchschnittsalter der Mitglieder betrug übrigens 44 Jahre. Zum Vergleich: Am 1. Januar 2020 waren es 72,5 Jahre.

Premiere für Wanderung ins Blaue

Eine neue Tradition begann am 16. Oktober mit der Durchführung von jährlichen kulturhistorischen Wandertagen, damals durch Quedlinburg. Dort erläuterte Hobbyhistoriker Warnecke den historischen Stadtkern mit vielen sehenswerten Fachwerkbauten. Dann folgten eine Führung durch die 1000-jährige Wiperti-Krypta, das Mittagessen im „Haus der DSF“ sowie die Besichtigungen der Stiftskirche und des Museums auf dem Schlossberg.

In der Kirche stürzte Wanderfreundin „Stöckchen“ (Elsa Stock, 71) im Halbdunkeln in den Raum mit den Königsgräbern. Der unbeabsichtigte Annäherungsversuch bei Königin Mathilde ging aber Dank ihrer Sportlichkeit glimpflich aus. Am Nachmittag beendete die Einkehr im „Tanzkaffee am Mathildenbrunnen“ den lehrreichen Tag.

Im Wanderjahr wurden allein bei den 20 Eintages-Wanderungen 397 Kilometer mit einem Durchschnitt von 19,9 Kilometer/Wanderung zurückgelegt. Daran beteiligt waren 278 Wanderfreunde, also im Durchschnitt 13,9 Teilnehmer pro Wanderung (zum Vergleich 2019: 37).

Zusätzlich zu den turnusmäßigen Wanderungen und der Wanderfahrt im Mai mit dem DWBO-Sonderzug in das Cesky Raj (Böhmisches Paradies) brachte das Jahr 1984 einige Neuerungen. Eine besondere Attraktion stellte die am 9. Juni erstmals durchgeführte „Wanderung ins Blaue“ dar, bei denen ein Wanderleiter die Wanderschar, der das Ziel nicht bekannt war, diesmal vom Sternhaus bis in die Nähe des Bahnhofs Rieder führte, wo Helga und Hans-Joachim Pust schon mit Grill und Getränken auf die 28 Teilnehmer warteten.

Warnecke erwirbt zweite Lizenzstufe

Außerdem begann die Sektion im Juli mit zusätzlichen volkstümlichen Wanderungen von etwa 15 Kilometer Länge. Im Oktober erwarb Volker Warnecke an der Sportschule Osterburg die Übungs-/Wanderleiter-Stufe II. Am 30. November fand eine Jahresabschlussfeier statt, während der der stellvertretende Sektionsleiter Kurt Volp zur Freude der Anwesenden sein vier A4-Seiten umfassendes Gedicht„Traum eines Wanderers“ über die Erlebnisse seiner Wanderschuhe vortrug.

Im Wanderjahr vom 1. Dezember 1983 bis 30. November 1984 wurden insgesamt 35 Wanderungen mit 692 Kilometern absolviert, davon 28 Wanderungen mit 527 Kilometern als Einzel-Wanderung.

Beteiligt haben sich insgesamt 528 Wanderer. Die größte Beteiligung des Jahres wurde am 30. September bei einer öffentlichen Wanderung in zwei Gruppen von Gernrode beziehungsweise Sternhaus-Ramberg über die Viktorshöhe nach Bad Suderode mit 32 Teilnehmern erreicht.