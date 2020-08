Der Harzer Schwimmverein 2002 veranstaltet eine Freizeit in der Bildungs- und Freizeitstätte der Sportjugend Sachsen-Anhalt in Schierke.

Wernigerode l Aufregende Abenteuer bei Sport, Spiel, Spaß und viel Bewegung sind vom 16. bis 21. August unter der Leitung vom „Ferienfreizeit-Urgestein“ Volker Hoffmann angesagt.

Anmeldungen noch möglich

Teilnehmen können 40 Kinder und Jugendliche, der Preis für das „Rundum-sorglos-Ferienpacket“ beträgt 200 Euro. Es heißt Showtime - geplant sind unter anderem Sportspiele, das Kaufhandelsspiel, der Schlaue und der dumme Fisch im Niedrigseilgarten, Firmenspionage, ein „Wetten dass?“-Abend und der ultimative Casino-Abend. Auch der Sport kommt bei Tischtennis und Fußball nicht zu kurz, Nachtspielaktionen und das schon legendäre Schwarzlicht-Theater runden das abwechslungsreiche Angebot ab.

Anmeldungen für diese abwechslungsreiche Sommerfreizeit sind bis zum kommenden Montag, 3. August, an den Harzer Schwimmverein 2002 Wernigerode per zu senden. Per E-Mail unter vereinshaus@harzer-schwimmverein.de oder per Telefon unter den Rufnummer (03943) 501955 oder 0174/3478716 gibt es bei Bedarf auch weitere Informationen.