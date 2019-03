Großer Zuspruch für Crossfrühling in Wolmirstedt. Bei den Bezirksmeisterschaften störte diesmal nur der Regen.

Womirstedt l Mit 230 Läuferinnen und Läufer aus 17 Vereinen des Bezirkes Magdeburg gab es wieder ansprechende Teilnehmerfelder. Die beiden Vereine aus dem Bördekreis, der Haldensleber Sportclub und der SV Kali Wolmirstedt, erreichten mit 25 Medaillen (11 Gold, 11 Silber, 3 Bronze) ein annähernd gleich gutes Ergebnis wie im Vorjahr.

Die acht- und neunjährigen Mädchen eröffneten die Veranstaltung pünktlich um 10 Uhr. Und die starken Läuferinnen aus dem Bördekreis erliefen sich gleich die ersten fünf Podestplätze. Als Erste kam Leni Pflugmacher vor der gesamten Konkurrenz ins Ziel und sicherte sich den Bezirksmeistertitel in der W09.

SV Kali Wolmirstedt gewinnt

Die Vorjahresdritte Wiebke Jakob (beide SV Kali Wolmirstedt) kam kurz hinter Leni ins Ziel und gewann in dieser Altersklasse Silber. Bei den achtjährigen Mädchen unterlag Evi Weber (Haldensleber SC) nur ganz knapp der Magdeburger Konkurrentin. Zeitgleich mit der Erstplatzierten wurde die Haldensleber Läuferin Vizebezirksmeister. Die Teamwertung der U10 gewannen die Läuferinnen des SV Kali Wolmirstedt (Leni Pflugmacher, Wiebke Jakob, Angeline Dänecke) vor dem Haldensleber SC (Evi Weber, Holly Conrad, Jette Florentine Veit). Das zweite Wolmirstedter Team (Mia John, Lexa Schuchardt, Hannah Mieske) verpasste die Bronzemedaille nur ganz knapp.

Bilder Den sechsten Bezirksmeistertitel im Cross erlief sich Maike Jakob. Ihr Vorsprung betrug anderthalb Minuten. Foto: Birger Orlamünde



Jette Florentine Veit (links) und Leni Gödecke vom HSC sind auf der Strecke unterwegs. Foto: Christian Bogus



Mara Genzel (links) während des Laufes der Altersklasse U10. Foto: Christian Bogus



Eine souveräne Leistung lieferte Emil Bos ab. Mit großem Vorsprung gewinnt der Läufer vom SV Kali wolmirstedt. Foto: Birger Orlamünde



Im zweiten Lauf des Tages fehlte im Wolmirstedter Team leider der dritte Läufer, so dass es für die Läufer aus dem Bördekreis zu keiner Mannschaftswertung kam. Milano Büchmann (M08, 6. Platz) und Jan Beye (M08, 7. Platz) vom SV Kali Wolmirstedt und Benjamin Reckling (M09, 7. Platz) vom Haldensleber SC erliefen sich aber noch gute Platzierungen gegen die starke auswärtige Konkurrenz.

Albrecht gewinnt erneut

Die Mädchen des Bördekreises der Altersklassen 10 und 11 rechneten sich im dritten Lauf über die 1,2 Kilometer Medaillen und Titelchancen aus. Zum dritten Mal in Folge überquerte Natalie Albrecht (SV Kali Wolmirstedt) als Erste die Ziellinie und wurde erneut Bezirksmeisterin in der W10. Die Vorjahressiebente Finnja Bittersmann (SV Kali Wolmirstedt) lief ebenfalls ein bravouröses Rennen und holte sich die Silbermedaille.

Mit dem vierten Platz verpasste Allessa Hanke (Haldensleber SC) knapp das Edelmetall. Vorjahressiegerin Darleen Osinsky (Haldensleber SC) musste sich in diesem Jahr der Magdeburgerin Mara Simon knapp geschlagen geben, wurde aber Vizemeisterin in der W11. Zusammen mit Alessa Hanke und Matilda Gödicke blieb aber das Team des Haldensleber SC um einen Punkt vor dem SC Magdeburg. Die Goldmedaille ging an die Wolmirstedter Mannschaft mit Natalie Albrecht, Finnja Bittersmann und Elly Pencz. Die zweiten Teams der Bördekreisläufer erliefen sich mit dem vierten Platz (SV Kali Wolmirstedt – Meike Dorn, Linda Rak, Maira Reimann) und dem fünften Platz (Haldensleber SC – Jette Strauß, Anna Lena Knuth, Maja Witte) tolle Resultate im größten Teilnehmerfeld (45) des Tages.

Sieger mit großem Vorsprung

Im vierten Lauf des Tages hatten die Jungen der Altersklasse 10 und 11 zwei große Runden (Runde ca. 900 Meter) zurückzulegen. Am besten kam damit Emil Bos (SV Kali Wolmirstedt) zurecht. Mit großem Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Wernigeröder Läufer Brandecker kam der talentierte Nachwuchsläufer ins Ziel und holte sich den Titel in der M11. In der Teamwertung mit Arthur Fromme und Julian Köppe gab es den nächsten vierten Platz für die Wolmirstedter Kali-Läufer.

Spannung versprach auch der fünfte Lauf des Tages mit den 12- und 13-jährigen Mädchen. Leider fielen die beiden stärksten Konkurrentinnen Clara Schiller (Haldensleben) und Lucy Achtel (Leitzkau) aus, so dass Sally Achtel in diesem Jahr ein einsames Rennen vor der Konkurrenz lief. Dahinter ging es aber recht eng zu. Vorjahressiegerin Luise Meyer (SV Kali Wolmirstedt) musste diesmal ihrer Dauerrivalin Elena Paschke (SC Magdeburg) den Vortritt lassen und holte sich den Vizetitel in der W12. Nur eine Sekunde hinter Luise kam wie im Vorjahr Marta Herms (SV Kali Wolmirstedt) auf den Bronzeplatz ein. Zusammen mit Charlotte Meyer (W13, 5. Platz) erliefen sich die Wolmirstedter Mädchen erneut die Silbermedaille.

Strecken immer feuchter

Auch über die drei Runden der 2,7-Kilometer-Strecke fehlte den Bördekreisläufern jeweils der dritte Läufer für die Teamwertung. So hoffte man auf die Einzelwertung in den Altersklassen M12/13 und W14/15. Zuerst waren die Jungen auf der immer feuchter werdenden Strecke an der Reihe. Neil Schubert (SV Kali Wolmirstedt) überzeugte wieder mit einer soliden Leistung und holte wie im Vorjahr die Bronzemedaille in der M12. Auch Robin Meyer (Haldensleber SC) wiederholte mit dem Gewinn der Silbermedaille seinen Vorjahreserfolg und sicherte sich den Vizetitel in der M13.

Maike Jakob holt Titel Nummer sechs

Im Lauf der vierzehn- und fünfzehnjährigen Mädchen setzte sich überlegen Maike Jakob (SV Kali Wolmirstedt) gegen die starke Konkurrenz aus Magdeburg und Wernigerode durch und wurde seit 2013 zum sechsten Mal Bezirksmeisterin im Crosslauf in der W14. Nur 2017 musste Maike einer anderen Läuferin den Vortritt lassen. Sophie Albrecht (SV Kali Wolmirstedt) startete in der W15 und lief auf dem siebten Platz durchs Ziel.

Im letzten Lauf über die 5-Runden-Cross-Strecke starteten alle Erwachsenen sowie die männlichen Jugendlichen der U18 und U20. Und hier schlugen die Bördekreisläufer noch einmal kräftig zu. Fünf Titel, zwei Silber- und eine Bronzemedaille waren in diesem Finalrennen eine ordentliche Ausbeute. Allen voran stürmte Lukas Lembcke (Männer, SV Kali Wolmirstedt), der mit großem Vorsprung seinen Titel verteidigte. Als Zweiter lief Marius Schwaneberger (Männer, SV Kali Wolmirstedt) über die Ziellinie. Drittschnellster Kali-Läufer war der Hochspringer Yannik Heine, welcher die Wertung in der männlichen Jugend U20 gewann.

Medaillen für Wolmirstedt

Die beste Wolmirstedter Läuferin war Nadine Dorn (W40). Damit wurde sie Vizebezirksmeisterin ihrer Altersklasse. Einen guten fünften Platz belegte Jan-Phillipp Klose in der MJU18. Ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigten auch Bruce Knorr (M40) und Jörg Klose (M50).

In ihrem ersten Meisterschaftsrennen für den SV Kali Wolmirstedt lief Susan Butterweck auf den Bronzeplatz in der W30. Wie im Vorjahr siegten die Kalimänner wieder in der Teamwertung mit Lukas Lembcke, Marius Schwaneberger und Bruce Knorr.

Insgesamt war es trotz der feuchten Witterung eine gelungene Lauf-Veranstaltung in der Ohrestadt.

Kinder- und Jugendspiele am 6. April

Eine weitere Laufmöglichkeit (auch für alle Volkssportläufer) im Landkreis wird es am 6. April bei den 12. Kinder- und Jugendspielen und den Kreismeisterschaften im Crosslauf im Haldensleber Waldstadion geben. Daran können alle Laufinteressierten teilnehmen, auch wenn sie keinem Sportverein angehören.