Die Zerbster Frauen vom SKV Rot Weiß sicherten sich mit dem siebten Tabellenrang den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Nach der Ligenreform starten sie nun in der Ost-Staffel. Foto: Sport Print Zander

Die kommende Saison im Classic-Kegeln soll im September starten.

Zerbst/Leitzkau l Nachdem die Kegel-Saison 2019/20 bei zwei noch ausstehenden Spielen wegen der Corona-Pandemie abgebrochen und entsprechend gewertet wurde (Volksstimme berichtete), soll die neue Spielzeit auf Bundesebene termingerecht am 12. September starten.

Bei den Männern gibt es für jedes Team insgesamt vier Spiele mehr, da Corona-bedingt mehr Aufsteiger in die verschiedenen Staffeln einzuordnen waren und so jeweils zwölf Mannschaften an den Start gehen dürfen.

Serienmeister will die Fortsetzung

In der Bundesliga will der deutsche Serienmeister, SKV Rot Weiß Zerbst, der 15 Mal hintereinander den Titel gewann, auch 2020/21 um die Krone im deutschen Classic-Kegelsport kämpfen.

Mit einem verjüngten Team

Mit einer verjüngten Mannschaft starten die Rot-Weißen am 12. September um 13 Uhr gleich mit einem Heimspiel in die Saison. Dabei kommt es im Duell mit Aufsteiger VfB Hallbergmoos gleich zu einem Wiedersehen mit dem langjährigen Zerbster Spitzenspieler Thomas Schneider, der im Sommer „seinen Hut“ bei den Zerbstern nahm. Sicher werden ihm die Fans im Zerbster „Stadtwerke Kegelsportcenter“ einen gebührenden Empfang bereiten.

Das erste „große“ Spiel steigt unmittelbar vor dem hoffentlich Ende September stattfindenden Weltpokal in Podbrezova (SVK) am 26. September beim SKC Staffelstein.

In der 2. Bundesliga Ost der Männer gibt es nach der Strukturreform, vier Staffeln wurden durch vermehrten Abstieg auf drei reduziert, einige neue Mannschaften hauptsächlich aus Sachsen.

Start beim Aufsteiger

Die Zerbster Bundesliga-Reserve startet beim Aufsteiger SV Leipzig 1910, einem Team, dass auch schon Erstliga-Erfahrungen sammeln konnte. Die Truppe von Teamchef Robert Herold will sicher wieder ein gehöriges Wort um die Spitzenplätze mitreden, sich aber vor allem von den Abstiegsrängen fern halten. Der TuS Leitzkau musste nach Platz acht in der abgelaufenen Saison wegen der Strukturreform in den „bitteren Abstiegsapfel“ beißen.

Dafür spielen die Frauen aus der Schlossgemeinde nun in Deutschlands zweithöchster Spielklasse. Die Leitzkauer „Miezen“ schafften aus unterschiedlichen Gründen als Fünfter der Verbandsliga Sachsen-Anhalt den Sprung in die 2. Bundesliga Ost. Sie starten am 13. September, 13 Uhr ins Abenteuer Bundesliga mit dem Derby gegen die SKV-Frauen aus Zerbst.

Die Zerbsterinnen erreichten durch Rang sieben in der abgelaufenen Saison in ihrem ersten Bundesligajahr den Klassenerhalt. Beide Mannschaften werden sich gehörig strecken müssen, um den Ligaverbleib zu sichern.