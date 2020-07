Der Fußballverband Sachsen-Anhalt hat die Staffelpläne zur kommenden Saison veröffentlicht.

Nedlitz/Zerbst l Nach der Festlegung der Rahmenterminpläne und der Staffelstärken für die Landesligen und Landesklassen hat der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) nun auch die vorläufigen Spielpläne für die Saison 2020/21 veröffentlicht. Los geht es für die Landesklasse 2 und 5, in der die Teams der Region spielen, am 15. August. Der letzte Spieltag der Serie 2020/21 steigt dann am Wochenende 19./20. Juni 2021.

Startschuss am 15. August

Fest steht schon heute, dass die Fußball-Teams aus Nedlitz und Zerbst ein straffes Programm vor der Brust haben. Nach dem Abbruch der Serie 2019/20 und da es keine Absteiger gab, sind beide Staffeln mit 16 Mannschaften bestückt. Das heißt, es müssen 30 Saisonspiele absolviert werden. Hinzu kommen noch die Partien im Kreispokal in Anhalt.

Doch gestöhnt haben die Verantwortlichen nicht. „Früher waren wir auch 16 Mannschaften und haben jedes Wochenende gespielt“, sagte der Zerbster Trainer Florian Sens. Er und auch der Nedlitzer Coach Dirk Bizuga sind sogar froh, dass „endlich Klarheit und Planungssicherheit herrschen“. Darüber werden nicht nur die Verantwortlichen froh sein. Auch die Spieler können sich entsprechend darauf einstellen.

Start auf fremden Plätzen

Sowohl die Nedlitzer als auch die Zerbster starten mit einem Auswärtsspiel. Die Nedlitzer, bei denen Baumaßnahmen anstehen – der Kabinentrakt und das Vereinsheim werden saniert (Volksstimme berichtete) – stehen gleich drei Auswärts-Partien an.

Der SC gastiert am 15. August ab 15 Uhr beim Post SV Magdeburg, der die Vorserie auf Rang sechs mit vier Punkten weniger als der SC (Rang 5) abgeschlossen hatte. Das erste Heimspiel bestreitet der SC erst am 12. September. Da ist der SV Arminia Magdeburg am Eckernkamp zu Gast.

Saison wird Ende Juni beendet

Den letzten Spieltag bestreiten die Nedlitzer wieder daheim. Am 19. Juni um 15 Uhr wird der Gegner dann die SG Blau-Weiß Niegripp sein.

Auch für die Zerbster steht das Auftaktspiel auswärts an. Am 15. August wartet der SV Glück-Auf Möhlau. Anstoß ist bereits um 14 Uhr.

Eine Woche darauf, am 22. August um 14 Uhr, findet das Kreispokal-Halbfinale statt. Im ersten Heimspiel der neuen Serie erwarten die Zerbster zum ewig jungen Derby die Vorfläming-Elf aus Nedlitz.

Ihr erstes Liga-Heimspiel bestreiten die Rot-Weißen dann am 29. August. Gegner im Jahnstation ist ab 14 Uhr der TuS Kochstedt. Am letzten Spieltag haben die Rot-Weißen ebenfalls Heimrecht. Zu Gast ist dann am Sonntag, 20. Juni ab 14 Uhr der SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf.

Staffeltage am 2. August

Wie bereits erwähnt, sind die Spielpläne vorläufig. Die Mannschaften haben noch bis zu den Staffeltagen Zeit, Änderungen im gegenseitigen Einvernehmen zu besprechen und vornehmen zu können. Die finalen Spielpläne werden erst am jeweiligen Staffeltag festgelegt.

Die Staffeltage für die Landesklassen 2 und 5 findet am Sonntag, 2. August, um 10 Uhr statt. Die Verantwortlichen der Staffel 2 treffen sich in der Sportgaststätte des BSV 79 Magdeburg. Die der Staffel 5 im Sportheim des SV Germania 08 Roßlau.