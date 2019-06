Der SV Blau-Weiß Loburg hat eine neue Nachwuchstrainerin. Bianka Stütz trainiert die H- und G-Jugend-Kicker des Vereins.

Loburg l Sie zog kürzlich nach Lübars und suchte einen Verein, in dem ihre Tochter Fußball spielen kann. „Da Loburg eine G- und H-Jugend hat, habe ich nachgefragt und nun sind wir beide hier“, sagte sie. Bianka Stütz hat selbst sehr viel Fußball-Erfahrung.

Die 39-Jährige hat eine C-Lizenzausbildung, spielte selbst viele Jahre Fußball und hat auch etliche Mannschaften trainiert. Ursprünglich kommt sie aus Halle, betreute Teams der SG Buna und Turbine Halle im Nachwuchsbereich von der G- bis zur C-Jugend als auch im Frauenbereich. Selbst spielte die Abwehrstrategin, der man „eine Pferdelunge“ nachsagte, im Kleinfeld-Bereich, konnte da mehrere Meistertitel unter dem Hallendach als auch auf dem grünen Rasen erringen.

In Loburg möchte sie „eine Mannschaft aufbauen, die in der nächsten Saison mit Pflicht-Freundschaftsspielen anfängt, so wie es in der Altersklasse vorgesehen ist“. „Die etwas Jüngeren sollen entsprechende Freundschaftsspiele bestreiten.“

Bilder Vor allem viel Spaß hatten die kleinen Kicker der G- und H-Jugend des SV Blau-Weiß Loburg, als sie dem Ball hinterher jagten. Foto: Sport Print Zander



Zur Zeit trainiert sie die H- und G-Jugend gemeinsam. Kinder ab 3,5 Jahren können gern mitmachen. Trainiert wird jeweils mittwochs ab 17 bis 18 Uhr auf dem Loburger Sportplatz.

„Wer Interesse hat, kann gern vorbei kommen, sollte sein Kind aber mehrere Wochen schnuppern lassen, ehe eine Entscheidung getroffen wird. Denn gerade bei den Kleinen ist es schwierig zu sehen, ob sie wirkliches Interesse haben, da sie sich schnell ablenken lassen“, meint die erfahrene Übungsleiterin. Zur Zeit gehören 13 Kinder zur Trainingsgruppe und der Verein und auch die Trainerin würden sich über Zuwachs freuen. „Es läuft gut an“, freute sich die Messtechnikerin in der Automobilbranche.