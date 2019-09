Der SC Vorfläming Nedlitz mühte sich gegen den BSV 79 Magdeburg zum 3:2 (0:0)-Heimsieg und ist mit zwölf Punkten Dritter der Landesklasse 2.

Nedlitz l „Ich hatte zwar kein Torfestival erwartet, aber dass es so läuft, hätte ich auch nicht gedacht“, sagte der Nedlitzer Trainer Dirk Bizuga. Er musste umstellen und setzte Toni Haberland, Marcel Kilz und Nils Ritzmann auf ungewohnte Positionen. „Ich hatte erhofft, dass es funktionieren könnte. Doch es lief nicht viel zusammen, was ich auf meine Kappe nehme“, erklärte Bizuga und fügte an: „Ich hatte mich klassisch verzockt, denn die Positionen konnten zum Teil nicht gehalten werden.“

In der ersten Halbzeit mühten sich die Nedlitzer, doch es lief nicht. Auch weil die BSVer die Räume eng machten und immer wieder den Spielaufbau unterbrechen konnten. Selbst hatten sie durch Yakhya Yakhyaev zwei gute Abschlüsse und die Nedlitzer konnten froh sein, dass sie nicht zurücklagen.

Hinzu kam, dass Ritzmann bereits in der 28. Minute nach einer Knieverletzung ausgewechselt werden musste. „Die Auswechslung gegen Antonio Atanasov hat auch nicht gefruchtet“, kommentierte Bizuga.

Alles wurde in der Pause „sachlich und ruhig analysiert“, meinte der Coach, der umstellte und somit seinen Fehler gerade rückte. Es funktionierte. „Von der ersten Sekunde an stand der BSV mehr unter Druck und wir haben das Spiel an uns gerissen“, war der 47-Jährige erleichtert. Nun lief der SC-Motor auf Hochtouren und in der 52. Minute hatte Kilz die erste dicke Tormöglichkeit. Ein Haken zufiel und sie war verpufft.

Dies schien die Nedlitzer wachgerüttelt zu haben. In der 61. Minute wurden sie belohnt. Marcus Rasche kam nach guter Vorlage von Maximilian Müller an die Kugel und versenkte sie zum 1:0.

2. Hälfte

Gleich nach dem Anstoß des BSV wurde der Ball erneut erobert. Dann ging es ganz schnell. Kilz spielte auf Eduard Hahn, der leitete auf Rasche weiter, der den mitlaufenden Paul Gehrmann bediente. Dessen satter Schuss schlug zum 2:0 ein (62.). Es gab weitere Möglichkeiten. Kilz scheiterte nach Hereingabe von Gehrmann. Ein Freistoß von Mario Hosenthien strich über den BSV-Kasten. Auch der gute Schuss von Hahn verfehlte knapp das Gehäuse. Besser machte es wieder Gehrmann. Nach guter Vorarbeit von Rasche erhöhte er auf 3:0 (71.).

Im Gefühl des sicheren Vorsprungs ließ der SC etwas den Schlendrian einziehen. Er verpasste es, auf 4:0, 5:0 oder gar 6:0 zu erhöhen. Die Möglichkeiten dazu waren durchaus vorhanden. So kam es, wie es kommen musste, denn der BSV gab nicht auf. Ein langer Ball nach einem Konter konnte nicht geklärt werden. Jonathan Ulbrich ging dazwischen und schoss die Kugel in den Winkel zum 1:3 (82.).

Jetzt wollte der BSV mehr, aber die Chance zum 4:1 hatte der SC durch Kilz. Der eingewechselte Kevin Wöge setzte sich gut durch und legte quer, aber „Killi“ geriet zu sehr in Rücklage, um einzuschießen. Dann doch das 2:3 für die Gäste. Pascal Nimtz bestrafte einen Fehler mit einem Sonntagsschuss, unhaltbar für Keeper Marcus Hoffmann (88.).

Dabei blieb es und der SC konnte drei Zähler einfahren. „Unterm Strich war der Sieg nicht unverdient, aber insgesamt können wir nicht zufrieden sein“, so Bizuga, der dennoch beruhigt in seinen wohlverdienten Urlaub reisen konnte.

Nedlitz: Hoffmann – Mielchen, Haberland (81. Kaiser), Hosenthien, Ritzmann (28. Atanasov), Hahn (79. Wöge), Gehrmann, Lehmann, Müller, Rasche, Kilz; SR: Begert, Sarah - Dessau 05; ZS: 40.