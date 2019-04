In der Landesklasse 2 steht für den SC Vorfläming Nedlitz ein Heimspiel gegen Kellerkind Germania Güsen an.

Nedlitz l Die Güsener stehen mit dem Rücken zur Wand, denn nach den letzten drei Pleiten gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf wuchs ihr Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz auf neun Zähler an. Doch es gibt noch genügend Spiele, um es noch zu schaffen. Deshalb werden sie mit viel Motivation an den Eckernkamp kommen, um wenigstens einen Punkt mitzunehmen.

Die Nedlitzer, die innerhalb von acht Tagen drei Spiele vor der Brust haben, sind heute „von der Konstellation her Favorit“, sagte Trainer Dirk Bizuga. „Bei einigen Spielern liegt der Fokus schon auf dem 1. Mai, doch heute erfolgt erst die Pflicht und dann die Kür“, so der Coach.

Am Mittwoch findet das Pokalfinale in Dessau gegen Klieken statt. Dafür wollen sich die Nedlitzer heute mit einem Erfolg weiteres Selbstvertauen holen. „Für uns ist es wichtig, dass wir unsere Heimbilanz aufbessern, die doch sehr durchwachsen ist (11 Punkte aus 9 Spielen)“, so der 46-Jährige, der auch „nach dem 5:0-Sieg in Börde nachlegen will, um gut gerüstet zum Finale zu fahren“.

Bilder Die Nedlitzer müssen heute auf Torjäger Marcel Kilz (links) verzichten. Jan Friedrich ist nach seiner Knieverletzung wieder dabei.Foto: Sport Print Zander



Heute muss der SC personell erneut rotieren. Mario Hosenthien ist gesperrt. Hannes Mielchen und Kevin Wöge sind im Urlaub, Florian Lehmann und Marko Milushev fehlen privat. Hinzu kommt der Ausfall von Torjäger Marcel Kilz, der sich an der Wade verletzt hat. Ob er am Mittwoch spielen kann, ist noch fraglich.

Dafür gibt es auch positive Nachrichten. Paul Gehrmann und Kevin Nitschke haben mit trainiert und aller Voraussicht nach werden beide heute auf der Bank sitzen. Jan Friedrich kann nach seiner Knieverletzung auch wieder mitspielen. Thomas Sanftenberg wird reaktiviert. So muss Bizuga auf neun Stammspieler verzichten und wird noch ein paar Akteure der Zweiten mit auf die Bank setzen.

„Wir wollen das Spiel gewinnen. Die nächsten Spiele bestreiten wir gegen Mannschaften, die unter uns stehen (Güsen, Gerwisch, BSV 79 Magdeburg), was nicht einfach wird. Wichtig ist es, dass jeder 100 Prozent gibt und wir mit einem positiven Erlebnis zum Saisonhighlight nach Dessau reisen können“, fordert Bizuga.

Auch er weiß, dass Güsen „alles geben wird, um noch den letzten Hoffnungsschimmer auf den Klassenerhalt zu behalten“. „Es ist eine junge Mannschaft und sie werden sich kämpferisch präsentieren. Auch wenn sie den Klassenerhalt nicht schaffen, werden sie sich in den vorerst letzten sechs Spielen auf Landesebene mit einer guten Leistung zeigen wollen“, denkt der Pretziener. „Wenn wir den Pokal-Mittwoch erst einmal zur Seite legen und uns voll konzen- trieren, bin ich optimistisch, dass wir die Punkte zu Hause behalten werden“, war Bizuga zuversichtlich.