Marko Kuske (r.) will seine Einsatzchance nutzen. Foto: Sport Print Zander

Nicht sorgenfrei startet der VfL Gehrden in die Rückrunde der Fußball- Kreisoberliga.

Lübs (sza) l Für den VfL Gehrden steht ein Auswärtsspiel an. Das Team von Andreas Schunke reist am Sonntag zum Tabellenzehnten SV Grün-Weiß Bergzow. Bei den Grün-Weißen konnte der VfL das Hinspiel 3:1 gewinnen. Personell sieht es nicht so gut aus. Das wird sich wohl wie ein roter Faden durch die gesamte Rückrunde ziehen. Florian Baumgart steht arbeitsbedingt nicht zur Verfügung. Alvar Schnelle ist beim Bund. Tobias Fricke kann auch nur ab und zu aushelfen. Maik Böttge und Steffen Tangermann fehlen aus privaten Gründen. Max Laesecke kuriert eine Schulterverletzung aus.

„Wir werden trotzdem 13 bis 14 Spieler aufbieten können, auch wenn es nicht das Optimale ist, da einige Stammspieler fehlen“, sagte „Schunki“, der dennoch weiß, dass seine Mannschaft „vernünftig Fußball spielen wird“.

Er weiß aber auch um die Heimstärke der Bergzower. „Sie sind sehr kampfstark und im letzten Jahr hatten wir dort 1:3 verloren. Auch zu Hause hatten wir mit Glück und Geschick einen Sieg erkämpft“, erinnerte sich der Lübser.

Für das Sonntagsspiel wünscht sich der Banker, dass seine Mannschaft „gut reinkommt“ und dass die jungen Spieler, wie Marko Kuske oder Linus Wurbs, „in die Bresche springen und ihre Einsatzchance gut nutzen“. „Vielleicht können sie eine Alternative für die Zukunft sein“, hofft ihr Trainer, der einen Punkt mitbringen möchte.

Ob das Spiel überhaupt ausgetragen werden kann, bleibt abzuwarten. Die Wetterprognose für morgen sieht mit Dauerregen und Sturmwarnung nicht sehr gut aus.