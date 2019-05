Der Kreispokal um den „Autohaus Lauenroth-Cup“ steht nun endlich wieder in der Vitrine des SC Vorfläming Nedlitz.

Dessau l Die Grün-Weiß-Kicker entthronten gestern mit einer überzeugenden Leistung und einem 2:1 (2:1)-Sieg die SG Blau-Weiß Klieken. Die zwei Tore erzielte Marcus Rasche.Vor immerhin 295 Zuschauern bot das Dessauer „Paul-Greifzu-Stadion“ eine super Kulisse und Topbedingungen. Von Beginn an übernahmen die Nedlitzer das Zepter. Gleich in der ersten Minute verpasste Mario Hosenthien nach einem Freistoß von Florian Barnetz nur knapp.

Nedlitz beginnt dominant

Nedlitz spielte mit hohem Pressing. Ein guter Spielzug über die linke Seite über Paul Gehrmann und Eduard Hahn kam zu Heiko Juskowiak, der die Kugel über das Tor drosch (8.). Nach zehn Minuten hatte Klieken den ersten Torschuss, der über das Gehäuse von Marcus Hoffmann ging. In der 14. Minute hämmerte Hosenthien einen Distanzschuss an die Querlatte.

Nedlitz lief früh an und zwang die Kliekener zu Fehlern bzw. langen Bällen. Dann steckte Christian Schmidt auf Marcel Kilz durch, aber er vertändelte den Ball (18.). In der 23. Minute verlor Florian Lehmann in der Vorwärtsbewegung den Ball. Karsten Niesar nahm das Geschenk an und versenkte das Leder zum 1:0.

Ausgleich vor der Halbzeit

Der SC machte weiter durch Hahn, der einen langen Ball annahm, den Gegner geschickt austanzte, aber verzog. In der 33. Minute erhielt Nedlitz den Lohn. Nach zu kurzer Abwehr beförderte Rasche mit einem Knaller von der Strafraumgrenze den Ball ins linke Eck zum 1:1-Ausgleich.

Nur fünf Minuten später zeigte „Raschi“ erneut seine ganze Klasse. Ein Freistoß von Hosenthien wurde zu fahrig abgewehrt. Der 36-Jährige reagierte am schnellsten und zirkelte den Ball in den linken Dreiangel zum 2:1.

Spiel auf Augenhöhe

In der zweiten Halbzeit spielte der SC mit dem Wind im Rücken und wollte die frühe Entscheidung. Gehrmann versuchte es mit einem Schuss aus der Drehung, der auf dem Tornetz landete (53.).

Klieken wurde nun etwas offensiver, doch so richtig zwingende Torchancen kamen nicht heraus. Auch weil die Nedlitzer versuchten, weiterhin zeitig zu stören und den Spielaufbau zu unterbrechen.

Ein Kopfball nach einem Freistoß der Kliekener war für „Hoffi“ im SC-Tor kein Problem. Auf der anderen Seite eine schöne Kombination zwischen Kilz und Hahn, der zu Gehrmann passte, aber sein Schuss war zu schwach (61.).

Auch in der Folge blieben die Angriffsversuche der Nedlitzer zu harmlos, da sie nicht konsequent zu Ende gespielt wurden.

In der 69. Minute brachte ein schnell ausgeführter Freistoß der Blau-Weißen Gefahr für den SC, aber Routinier Hosenthien blockte souverän.

Schlussphase mit Spannung

In den Schlussminuten gab es noch einige gute Szenen. Erst verpuffte ein Nedlitzer Konter über Rasche, Gehrmann und Kilz, da Gehrmann im Abseits stand. Auf der Gegenseite war ein Kliekener durch, aber Juskowiak klärte in letzter Sekunde zur Ecke. Den anschließenden Kopfball hielt Hoffmann stark.

Einen Abschlag von Hosenthien verlängerte Kilz auf Hahn, aber SG-Torwart Thomas Linke war zur Stelle (87.). In der Nachspielzeit musste die Nedlitzer Bank samt Fans noch einmal die Luft anhalten, als „Hoffi“ den Ball kurz fallen ließ, ihn aber dann doch sicher unter sich begraben konnte.

Nach dem Abpfiff des souverän leitenden Schiedsrichters Tim Niemeier (SV Dessau 05) lagen sich die Nedlitzer in den Armen und jubelten ausgelassen.

„Es ist einfach nur geil“, freute sich Trainer Dirk Bizuga, der meinte: „Wir haben heute den Sieg einfach mehr gewollt und der Pokalsieg war auch absolut verdient.“

Statistik

SC Nedlitz: Hoffmann – Juskowiak, Barnetz, Tinaglia, Schmidt, Gehrmann (82. Kuklin), Hosenthien, Hahn, Lehmann, Kilz, Rasche (90. Sanftenberg).

Klieken: Linke – Lerm (47. B. Fischer), Schröter, Warnecke, Schmidt, Niesar, Mergenthaler (66. Schleinitz), Niesar, Schünhoff (77. F. Fischer), Krug, Tille, Marco.

Schiedsrichter: Tim Niemeier (SV Dessau 05), Pit Meißner, Pascal Werner; Zuschauer: 295.