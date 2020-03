Mit einem 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen die ZLG Atzendorf startete der TSV Rot-Weiß Zerbst in die Rückrunde der Landesklasse 4.

Zerbst (sza) l Die Zerbster starteten gut. Druckvoll wurden Chancen erspielt. In der 27. Minute dann die 1:0-Führung. Nach Flanke von der rechten Seite herrschte im Strafraum ein wirres Durcheinander. Tobias Frens schaltete am schnellsten und schob ein.

Im Gegenzug kam der Ball zu Milan Camsky, der direkt zum 1:1 verwandelte (28). Dabei blieb es, trotz guter Chancen von Moritz Specht und Max Schröter, bis zur Halbzeit.

„Wir hatten uns in Hälfte eins etwas tiefer gestellt, wollten Atzendorf zum Fußballspiel zwingen und das haben die Jungs gut gemacht“, lobte Trainer Jens Borchers. So sah es von draußen „etwas unspektakulär aus“. „Beide Sturmspitzen mussten viel laufen, vor allem ohne Ball.“

Wechsel zahlen sich aus

Im zweiten Durchgang kamen Max Syring und Florian Sens hinzu, die Trainer konnten umstellen, was sich auszahlte. Anfangs hatten die Zerbster dann auch etwas Glück, als Torwart Ricardo Werner zweimal sehr gut parierte. Doch am Ende „ging der Matchplan über zwei Halbzeiten voll auf“.

Als in der 84. Minute Florian Sens das Leder per Kopf im Gästetor zum 2:1 versenkte, erhielten die Rot-Weißen den Lohn für eine „sehr gute Leistung“ (Borchers).

„Natürlich hat es an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen gehapert, aber das ist normal. Aber wir haben die drei Punkte zu Hause behalten“, freute sich der Coach und blickte gleich voraus auf das Spiel am Samstag beim Tabellenzweiten SV Schwarz-Gelb Bernburg: „Jetzt fahren wir nach Bernburg und da können wir völlig befreit aufspielen. Dann kommen mit Altenweddingen und Aken die zwei berühmten A‘s, wo wir in der Pflicht sind zu punkten.“

Zerbst: Werner – Alarich, S. Sens, Moller, Möbius, Max Schröter, Frens (92. Kaiser), Specht, Marc Schröter (55. F. Sens), Möhring, Leps (46. Syring); SR: Feist - Fortuna MD; ZS: 61.